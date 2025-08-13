Riskified geht eine Partnerschaft mit HUMAN ein, um gemeinsam Händler beim Einsatz vertrauenswürdiger KI-Shopping-Agenten im E-Commerce zu unterstützen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), ein Weltmarktführer im Bereich E-Commerce-Betrugsprävention und Risikoinformationen, hat eine neue Partnerschaft mit HUMAN Security bekannt gegeben, einem führenden Unternehmen für Cybersicherheit. Beide Unternehmen verfolgen die gleiche Vision: die Entwicklung eines einheitlichen Sicherheitsrahmenwerks, das Händlern dabei hilft, mithilfe neuer agentenbasierter Kanäle erfolgreich zu sein und sicher zu wachsen. Die Partnerschaft verdeutlicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, ihre branchenführenden KI-Plattformen und ihre umfangreichen Netzwerkinformationen zu nutzen, um in der nächsten Ära des digitalen Handels Sicherheit zu gewährleisten.

Auch wenn vollständig autonome Einkaufsassistenten noch nicht Mainstream sind, nutzen Verbraucher zunehmend Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Llama und Perplexity, um Produkte zu recherchieren, Preise zu vergleichen und Angebote zu finden. Dieses Nutzerverhalten in Verbindung mit dem schnellen technologischen Fortschritt, einschließlich der Ankündigungen von LLM-Browser-Erfahrungen durch führende LLM-Anbieter, eröffnet neue Chancen, birgt aber auch Risiken. Für Händler bieten Early-Adopter von KI-gesteuertem Shopping die Chance, neue Kunden zu gewinnen und die Konversionsraten zu steigern. Das regelbasierte Betrugsmanagement kann jedoch versagen, wenn ein KI-Agent eine Transaktion durchführt, da wichtige Verhaltenssignale wegfallen, was zu mehr falschen Ablehnungen oder unentdeckten Betrugsfällen führen kann.

Ohne ein Vertrauensframework riskieren Händler Umsatzeinbußen, Bestandsmanipulationen und Reputationsschäden. Erste Daten aus dem Händlernetzwerk von Riskified zeigen, dass der über LLM generierte Traffic in bestimmten Branchen mit einem höheren Risiko verbunden ist. Der über LLM generierte Traffic eines großen Ticketverkäufers beispielsweise war 2,3-mal riskanter als der Traffic, der über die Google-Suche generiert wurde. Ein weiteres Beispiel ist ein Elektronikhändler, bei dem der Traffic 1,8-mal riskanter war. Außerdem hat Riskified erste Anzeichen für automatisierte Arbitrage durch Wiederverkäufer festgestellt. Dabei werden KI-Agenten eingesetzt, um schnell Bestände abzugreifen und diese dann über betrügerische Storefronts zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen, die andere Agenten dann empfehlen. Ohne entsprechende Kontrollmaßnahmen können diese Taktiken die Preisstrategien von Händlern untergraben, das Vertrauen der Kunden erschüttern und zu erheblichen Umsatzverlusten führen.

Riskified und HUMAN gehören zu den Ersten, die sich diesen Herausforderungen direkt stellen. Neben der Partnerschaft mit HUMAN führt Riskified mehrere Lösungen und Tools zur Verbesserung der Betrugs- und Missbrauchsprävention im Bereich des agentischen E-Commerce ein. Dazu gehören:

AI Agent Approve: MCP Server Package auf AWS Marketplace für die Angebotsseite (Händler) und die Nachfrageseite (LLMs) für die Kommunikation mit den APIs der Riskified-Plattform und zur Beschleunigung der sicheren Einführung von KI-Shopping-Agenten. AI Agent Intelligence: Dashboard-Ansichten im Riskified Control Center, um E-Commerce-Bestellungen zu überwachen, die von KI-Shopping-Agenten generiert wurden. AI Agent Policy Builder: Konfiguration und Durchsetzung von Richtlinien gegen den Missbrauch durch Agenten, einschließlich der Erkennung von programmatischem Rückgabemissbrauch, Wiederverkäuferarbitrage und Missbrauch von Werbeaktionen.

Durch die Kombination der kürzlich von HUMAN eingeführten HUMAN Sightline mit AgenticTrust und der E-Commerce-Risikomanagement-Expertise von Riskified in den Bereichen Betrugsprävention, Rückbuchungsschutz und Schutz vor Richtlinienverstößen können Händler konsistente Vertrauensrichtlinien und Transaktionsentscheidungen anwenden, und das sowohl bei menschlichen als auch bei KI-gesteuerten Interaktionen. Dieser kooperative Ansatz wurde entwickelt, um Händlern dabei zu unterstützen, mehr legitime KI-gesteuerte Käufe zu akzeptieren, raffinierte Betrugsversuche zu blockieren und Kundenbeziehungen zu schützen.

„In einer Welt, in der KI-Agenten im Namen von Individuen Transaktionen abwickeln, gestalten sich die Überprüfung von Identitäten und der Aufbau von Vertrauen immer komplexer. Durch die Zusammenarbeit mit HUMAN und die Entwicklung neuer agentenbasierter Tools und Funktionen eröffnen wir Händlern einen Weg, diesen Wandel sicher zu bewältigen und eine potenzielle Bedrohung in einen neuen, profitablen digitalen Kanal zu verwandeln“, erklärte Assaf Feldman, CTO und Mitbegründer von Riskified.

„Wir freuen uns unglaublich auf die Zusammenarbeit mit Riskified als Launch-Partner. So können wir HUMAN Sightline mit AgenticTrust mit ihrer Expertise im Bereich E-Commerce-Risikomanagement kombinieren und so dazu beitragen, ein vertrauenswürdiges Ökosystem für den agentenbasierten Handel aufzubauen“, so John Searby, Chief Strategy Officer, HUMAN Security. „HUMAN stellt die Trust-Layer und Transparenz bereit, um Interaktionen mit KI-Shopping-Agenten zu identifizieren und zu verwalten, wodurch Händler in die Lage versetzt werden, Richtlinien hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit oder Nichtvertrauenswürdigkeit festzulegen und durchzusetzen. Riskified bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Prävention von Betrug bei E-Commerce-Transaktionen, Schutz vor Rückbuchungen und Prävention von Richtlinienverstößen mit. Gemeinsam versetzen wir Händler in die Lage, mehr legitime KI-gesteuerte Bestellungen zu genehmigen, falsche Ablehnungen zu reduzieren und Margen zu schützen, und setzen damit den Standard dafür, wie der agentenbasierte Handel sicher und profitabel wachsen kann.“

Weitere Informationen rund um die Perspektiven, Tools und Funktionen von Riskified für den agentenbasierten Handel finden Sie im Blog von Riskified.

Über Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ermöglicht es Unternehmen, durch die intelligente Risikovermeidung ihr E-Commerce-Wachstum voranzutreiben. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die im Online-Handel aktiv sind, setzen auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, groß angelegten Betrug und Missbrauch von Richtlinien zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die vom größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelte und verwaltete E-Commerce-Risikomanagementplattform von Riskified analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um aufbauend auf diesen Informationen in Echtzeit Entscheidungen zu treffen und fundierte identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.riskified.com.

Über HUMAN

HUMAN ist ein führendes Unternehmen für Cybersicherheit, dessen Schwerpunkt auf dem Schutz der Integrität der digitalen Welt liegt. Wir ermöglichen sichere Interaktionen und Transaktionen über das gesamte Spektrum der Online-Akteure hinweg: Menschen, Bots und KI-Agenten. Die Human Defense Platform gewährleistet im Laufe der gesamten Customer Journey hohe Sicherheit durch hochpräzise Entscheidungen, die Bots, Betrug und digitale Bedrohungen abwehren. HUMAN überprüft jede Woche 20 Billionen digitale Interaktionen und stellt dadurch beispiellose Telemetriedaten bereit, mit denen selbst auf die ausgeklügeltsten Bedrohungen schnell und effektiv reagiert werden kann. HUMAN wurde von unseren Kunden zum G2 Leader gekürt und setzt weiterhin Maßstäbe in der Cybersicherheit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.