Andersen Consulting amplía su plataforma con Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su capacidad de transformación tecnológica a través de un acuerdo de colaboración con Alamo Consultores.

Establecida en Argentina desde 2012, Alamo Consultores es una consultora boutique que ofrece soluciones tecnológicas personalizadas a clientes de toda Latinoamérica, América del Norte y Europa. La empresa ofrece asistencia integral en todas las fases del ciclo de vida de SAP, desde la implementación y las actualizaciones hasta la gestión continua, a clientes de los sectores minorista, manufacturero, financiero, logístico, energético, sanitario y automotriz. La oferta de servicios de Alamo Consultores abarca la consultoría funcional y técnica, la migración de sistemas, la consultoría sobre sostenibilidad, la transformación digital y la subcontratación.

"En Alamo Consultores, nos enfocamos en convertir la complejidad en claridad y facilitamos el progreso de nuestros clientes a través del uso de la tecnología con flexibilidad, integridad y una visión a largo plazo", explicó Pablo Villamil, fundador y CEO. "La colaboración con Andersen Consulting nos permite ampliar nuestro alcance y aplicar nuestra experiencia en transformación tecnológica a un conjunto más amplio de desafíos globales".

"La transformación tecnológica no funciona sin el nivel de conocimiento técnico adecuado y la ejecución correcta", expresó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Con un marcado enfoque en sistemas ERP y de gestión de la cadena de suministro, Alamo Consultores aporta un gran nivel de precisión y experiencia en la implementación. Esto mejora nuestra capacidad de asistencia a los clientes en el proceso de modernización de sus operaciones y optimización de sus procesos".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece consultoría, servicios fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ciudades a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.