MSCI forja una colaboración estratégica con PNC Bank para expandir la gestión patrimonial personalizada

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) y PNC Bank han firmado una colaboración estratégica para brindar a los asesores financieros de PNC acceso a MSCI Wealth Manager, una plataforma digital totalmente integrada con análisis sólidos, herramientas de gestión de cartera, investigación y soluciones de nivel institucional para ayudar a los asesores a crear experiencias más personalizadas para los inversores finales.

Desde personas con un alto patrimonio neto y emergentes con altos ingresos hasta grandes inversores institucionales sofisticados, cada vez se les pide más a los gestores de activos y patrimonios que creen carteras personalizadas que reflejen los objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y los valores únicos de sus clientes finales. MSCI Wealth Manager se diseñó para apoyar los esfuerzos de los asesores por ofrecer asesoramiento financiero personalizado a un abanico más amplio de clientes al unificar la construcción de carteras, la gestión de modelos, el análisis y la generación de propuestas a clientes en una única solución.

MSCI Wealth Manager conecta a asesores y equipos de inversores a través de un ecosistema unificado creado en base al modelo de riesgo multiactivo (MAC) de MSCI. La solución está diseñada para ilustrar rápidamente los riesgos de la cartera de un cliente al identificar los activos atípicos de acuerdo con la tolerancia al riesgo de los clientes. Además, los asesores pueden comparar, alinear y personalizar la cartera de sus clientes en función de las asignaciones de activos recomendadas en la plataforma MSCI Wealth Manager.

Con MSCI Wealth Manager, los asesores pueden:

Diferenciar las experiencias de sus clientes al brindar una base de análisis transparente de múltiples activos, herramientas de descomposición de riesgos y conocimientos de inversión basados en resultados que pueden adaptarse a los objetivos de los inversores individuales;

Aprovechar oportunidades nuevas al valerse de la vasta experiencia de MSCI en construcción de índices, sostenibilidad y cobertura de activos privados, así como en modelado de factores;

Analizar los datos de la cartera de estados de inversión de clientes actuales y potenciales, que se pueden cargar directamente en la plataforma.

“MSCI Wealth se enorgullece de apoyar a PNC en su tarea de continuar impulsando experiencias patrimoniales más personalizadas”, manifestó Alex Kokolis, director global de Patrimonio de MSCI. “Esta colaboración refleja una tendencia en aumento en el sector: los asesores buscan mejores maneras de abordar la complejidad del mercado y satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes. Con MSCI Wealth Manager, empresas como PNC pueden dotar a sus asesores de la información, los datos y la tecnología que pueden usarse para ampliar el suministro de asesoramiento y brindar a sus clientes mayor claridad y confianza”.

Acerca de MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) contribuye a reforzar los mercados globales conectando a los participantes de todo el ecosistema financiero con un lenguaje común. Nuestros datos, análisis e índices basados en la investigación, respaldados por tecnología avanzada, establecen estándares para los inversores globales y ayudan a nuestros clientes a comprender los riesgos y las oportunidades para que puedan tomar mejores decisiones y abrir paso a la innovación. Prestamos servicio a gestores y propietarios de activos, patrocinadores e inversores del mercado privado, fondos de cobertura, gestores de patrimonios, bancos, aseguradoras y empresas. Para más información, visite www.msci.com.

