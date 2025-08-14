G42 annonce le déploiement d’OpenAI-OSS à l’international via la plateforme Cloud IA de Core42

ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Core42, une société G42 spécialisée dans le cloud souverain et l'infrastructure d'IA, a annoncé la disponibilité immédiate des modèles d'IA à pondération ouverte d'OpenAI, notamment gpt-oss-20B et gpt-oss-120B, sur la plateforme Core42 AI Cloud, via l'interface de programmation applicative (API) proposée par Core42 pour sa plateforme Compass. Grâce à ce déploiement, les entreprises, les chercheurs et les développeurs pourront désormais exécuter ces modèles sur un large choix de plateformes silicium avancées, dotées de capacités souveraines, évolutives de haute performance.

Intégré à l'API Compass et permettant un accès flexible à un large éventail de plateformes de calcul haute performance, Core42 offre des vitesses d'inférence parmi les plus élevées du marché, allant jusqu'à 3 000 tokens/seconde et par utilisateu. Cette performance permet une exécution fluide des modèles d’IA en temps réel à l'échelle mondiale, tout en adaptant les charges de travail à l'infrastructure optimale en termes de rapport performance-prix et d’évolutivité. Ce déploiement offre une performance sur mesure pour les charges de travail et les applications à faible latence, renforçant ainsi l'engagement de Core42 en faveur d'une infrastructure d'IA souveraine, mondiale, sécurisée et optimisée.

« Reposant sur une infrastructure silicium diversifiée, Core42 AI Cloud offre la flexibilité et les performances nécessaires pour les charges de travail d'IA modernes », a déclaré Kiril Evtimov, PDG de Core42 et directeur technique du groupe G42. « Grâce à l'API Compass, les organisations peuvent accéder aux derniers modèles d'IA à pondération ouverte et choisir la plateforme optimale pour accélérer la transformation, optimiser les performances et les coûts, et stimuler le progrès sur les marchés mondiaux.»

Les principaux avantages du déploiement des modèles d'IA à pondération ouverte de Core42 :

Performances à l’échelle entreprise – Exécutez les charges de travail les plus rapides et les plus exigeantes à l'échelle mondiale, permettant une automatisation avancée, des prises de décision optimisées et des expériences d'IA enrichies en temps réel.

– Exécutez les charges de travail les plus rapides et les plus exigeantes à l'échelle mondiale, permettant une automatisation avancée, des prises de décision optimisées et des expériences d'IA enrichies en temps réel. Évolutivité pour des déploiements IA souverains – Déployez une IA haute performance à l’échelle nationale et sous contrôle souverain, soutenant les opérations sécurisées dans des secteurs réglementés, notamment la santé, la finance et la sécurité nationale.

– Déployez une IA haute performance à l’échelle nationale et sous contrôle souverain, soutenant les opérations sécurisées dans des secteurs réglementés, notamment la santé, la finance et la sécurité nationale. Optimisation pour les environnements dédiés – Fournissez une IA rapide et évolutive à l’échelle nationale et sous contrôle souverain pour les organisations opérant dans le cadre d'accords d'infrastructure engagés, garantissant ainsi des coûts et des performances prévisibles.

– Fournissez une IA rapide et évolutive à l’échelle nationale et sous contrôle souverain pour les organisations opérant dans le cadre d'accords d'infrastructure engagés, garantissant ainsi des coûts et des performances prévisibles. Une IA agentique rentable – Exécutez des charges de travail agentiques au coût le plus bas, tout en maintenant le déploiement à l’échelle nationale et sous contrôle souverain. Cela garantit l’accès à une IA avancée dans les cas d'utilisation ou la sensibilité aux coûts est très importante.

Disponibles dès maintenant via l'API Compass, ces modèles permettent aux organisations d'exécuter et d'adapter l'IA en local ou dans le cloud, en toute transparence, avec des capacités de fine-tuning et des options de déploiement souverain. Les clients peuvent ainsi adapter les performances, les coûts et la conformité à leurs besoins spécifiques.

Cette annonce marque une étape clé vers l'autonomie de l'IA d'entreprise. Grâce à un accès à pondération ouverte, les entreprises peuvent adapter l'IA à leurs besoins uniques et débloquer des possibilités d'innovation à grande échelle.

Ce lancement repose sur les récentes réalisations par G42, notamment le développement d’un nouveau campus d’IA de 5GW entre les États-Unis et les Émirats arabes unis; le lancement de Stargate UAE, un cluster informatique de 1GW (en tant que Phase 1 du projet) ; ainsi qu’un investissement de 1,5 milliard de dollars par Microsoft en 2024, renforçant le rôle des Émirats arabes unis comme hub mondial de l’IA.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les liens suivants : https://aicloud.core42.ai/gpt-oss et https://aicloud.core42.ai.

À propos de Core42 :

Core42, une entreprise G42, donne aux particuliers, aux entreprises et aux nations les moyens de libérer tout le potentiel de l'IA grâce à ses capacités de mise en œuvre complètes. En tant que principal fournisseur de Cloud souverain, d'infrastructures d'IA et de services numériques, notre mission est d'accélérer les réalisations des autres et de les aider à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.core42.ai et suivre Core42 LinkedIn, Core42 Instagram, Core42 X.

À propos de G42

G42 est un des principaux acteurs mondiaux du développement d'une intelligence artificielle visionnaire au service d’un avenir meilleur. Fondée à Abou Dhabi et opérant à l’échelle internationale, G42 promeut l'IA comme une force puissante au service du bien. Ses équipes réinventent constamment le potentiel de la technologie, en appliquant la pensée avancée et l'innovation pour accélérer le progrès et résoudre les problèmes les plus pressants de la société.

G42 est le moteur du changement dans la région et au-delà, joignant ses forces à celles des nations, des entreprises et des particuliers pour créer l'infrastructure du monde de demain. De la médecine moléculaire aux voyages dans l'espace, en passant par tout ce qui les relie, G42 réalise des possibilités exponentielles, dès aujourd'hui.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.g42.ai.

