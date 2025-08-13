MSCIがPNC銀行との戦略的提携を発表、パーソナライズされた資産運用を拡大

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- MSCI Inc.（NYSE：MSCI）とPNC銀行は戦略的提携を結び、PNCのファイナンシャル・アドバイザーに「MSCI Wealth Manager」へのアクセスを提供します。MSCI Wealth Managerは、堅牢な分析機能、ポートフォリオ管理ツール、機関投資家レベルの調査およびソリューションを備えた完全統合型デジタル・プラットフォームであり、アドバイザーはこれを使用することで、最終顧客に対してよりパーソナライズされた体験を創出できます。

富裕層や新興富裕層から、大規模で洗練された機関投資家に至るまで、資産運用会社やウェルスマネージャーは、最終顧客の独自の財務目標、リスク許容度、および価値観を反映したカスタマイズされたポートフォリオの構築を求められることが増えています。MSCI Wealth Managerは、ポートフォリオ構築、モデル管理、分析、顧客向け提案書作成を1つのソリューションに統合することで、アドバイザーがより幅広い顧客に対してきめ細かな金融アドバイスを提供できるように支援する設計となっています。

MSCI Wealth Managerは、MSCIのマルチアセットクラス（MAC）リスクモデルを基盤とした統合エコシステムを通じて、アドバイザーと投資チームをつなぎます。このソリューションは、顧客のリスク許容度に基づき、ポートフォリオ内で外れ値となる資産を特定することで、リスクを迅速に可視化できるよう設計されています。さらに、アドバイザーは。MSCI Wealth Managerプラットフォーム上で推奨資産配分を基準に顧客のポートフォリオを比較・調整し、個別最適化することができます。

MSCI Wealth Managerを活用することで、アドバイザーは次のことが可能になります。

透明性の高いマルチアセット分析、リスク分解ツール、そして個々の投資家の目標に合わせて調整可能な成果重視の投資インサイトを基盤として提供することで、顧客体験を差別化すること。

インデックス構築、サステナビリティ、プライベート資産カバレッジ、さらにファクターモデリングにおけるMSCIの豊富な専門知識を活用し、新たな機会を開拓すること。

既存および見込み顧客の投資報告書からポートフォリオデータを分析し、そのデータをプラットフォームに直接アップロードすること。

「MSCI Wealthは、PNCがさらにパーソナライズされた資産運用体験を引き続き推進していく中で、支援を提供できることを誇りに思います」とMSCIのグローバル・ヘッド・オブ・ウェルスであるアレックス・ココリスは述べています。「この提携は、業界全体で広がりつつある傾向を反映しています。つまり、アドバイザーたちは、市場の複雑さを乗り越え、進化し続ける顧客ニーズに応えるためのより優れた方法を求めているのです。MSCI Wealth Managerを活用することで、PNCのような企業は、アドバイザーにインサイト、データ、テクノロジーを提供し、助言提供を拡大するとともに、より明確かつ自信を持って顧客を支援できるようになります。」

MSCIは、金融エコシステム全体にわたり参加者を共通言語で結びつけることで、グローバル市場の強化に貢献しています。先進の技術に裏付けられた当社のリサーチベースのデータ、分析および指数は、世界中の投資家にとっての基準を確立し、お客様がリスクと機会を理解することで、より適切な意思決定を行い、イノベーションを創出できるよう支援しています。また、資産運用会社やオーナー、プライベートマーケットのスポンサーや投資家、ヘッジファンド、ウェルスマネージャー、銀行、保険会社、そして一般企業にサービスを提供しています。

