リスキファイド、HUMANと提携し、信頼できるAIショッピング・エージェントによるコマース実現を支援

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- EC不正防止およびリスクインテリジェンスの世界的リーダーであるリスキファイド（NYSE：RSKD）は、サイバーセキュリティ大手のHUMAN Securityと新たに提携したことを発表しました。両社は、台頭しつつあるエージェント型チャネルを通じて事業者が安全に成長・成功できるよう支援する統合セキュリティ・フレームワークの推進を共通のビジョンとしています。この提携は、それぞれが有する業界をリードするAIプラットフォームと幅広いネットワーク・インサイトを活用し、次世代デジタル・コマースの安全性を確保する取り組みです。。

完全自律型のショッピング・エージェントはまだ一般に普及していませんが、消費者はChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Llama、Perplexityといった大規模言語モデル（LLM）を活用し、商品リサーチ、価格比較、特価情報の検索を行うケースが増えています。 こうした行動と、LLM各社によるブラウザ機能発表など急速な技術進展が相まって、新たなビジネス機会とリスクが生まれています。事業者にとって、AI駆動型ショッピングを早期に取り入れれば新規顧客の獲得やコンバージョン率向上が期待できますが、AIエージェントが取引を行う場合、ルールベースの不正管理では行動指標を取得できなくなり、誤った取引拒否や不正の見逃しが発生する可能性があります。

信頼の枠組みがなければ、事業者は売上損失、在庫操作、評判の毀損といったリスクにさらされます。リスキファイドの加盟事業者ネットワークによる初期データでは、特定の業種においてLLM経由トラフィックのリスクが高いことが示されています。例えば、大手チケット販売事業者では、Google検索経由に比べてLLM経由トラフィックが2.3倍高リスクであり、ある家電販売事業者では1.8倍高リスクとなっています。またリスキファイドは、AIエージェントを用いて在庫を迅速に取得し、不正ストアで価格を上乗せして再販売し、さらに他のエージェントがそれを推奨するという、「自動転売アービトラージ」の初期兆候も見られます。これらが放置されれば、価格戦略の崩壊、顧客信頼の低下、事業者にとって重大な売上損失を招く可能性があります。

リスキファイドとHUMANは、こうした課題に正面から取り組む先駆け的な存在です。HUMANとの提携と並行して、リスキファイドはエージェント型ECにおける不正・不当行為防止を強化する複数のソリューションとツールを発表しています。これには以下が含まれます。

HUMANの新製品「HUMAN Sightline featuring AgenticTrust」と、リスキファイドの不正防止、チャージバック保証、ポリシー違反防止に関するECリスク管理の専門性を組み合わせることで、事業者は人間とAIエージェント双方のやり取りに一貫した信頼ポリシーと取引判断を適用できます。この協業アプローチにより、事業者は正当なAI駆動型購入を自信を持って承認し、高度な不正を阻止し、顧客との関係を保護することが可能になります。

「AIエージェントが個人に代わって取引を行う時代において、本人確認と信頼の確立は一層複雑になります。HUMANとの協業と、新たなエージェント型ツールや機能の開発により、事業者がこの変化を安全に受け入れ、潜在的な脅威を収益源となる新たなデジタル・チャネルへと転換できるよう支援します」と、リスキファイド共同創業者兼CTOのアサフ・フェルドマンは述べています。

「リスキファイドをローンチパートナーとして迎え、HUMAN Sightline featuring AgenticTrustと同社のEC不正防止の専門知識を組み合わせ、エージェント型コマースのための信頼できるエコシステムを構築できることを大変うれしく思います」と、HUMANセキュリティの最高戦略責任者（CSO）であるジョン・サービー氏は述べています。「HUMANは、AIショッピング・エージェントのやり取りを特定・管理する信頼レイヤーと可視性を提供し、事業者が『信頼するか否か』のポリシーを設定・実行できるようにします。リスキファイドは、EC取引不正防止、チャージバック保証、ポリシー違反防止における深い専門性を提供します。両社の協力により、事業者は正当なAI駆動注文をより多く承認し、誤判定を減らし、利益率を守りながら、安全かつ持続的にエージェント型コマースを成長させる標準を確立できます。」

エージェント型コマースに関するリスキファイドの見解、ツール、機能の詳細は、リスキファイドのブログをご覧ください。

リスキファイドについて

リスキファイド（NYSE：RSKD）は、不正を上回ることでECの成長を加速させるソリューションを提供しています。オンライン販売を行う世界有数の大手ブランドや上場企業の多くが、チャージバックに対する保証付き保護、スケーラブルな不正・ポリシー悪用対策、そして顧客維持の向上を目的として、リスキファイドを採用しています。ECリスクアナリスト、データサイエンティスト、リサーチャーから成る世界最大規模の専門チームにより開発・運営される同社のECリスク管理プラットフォームは、あらゆるインタラクションの背後にいる個人を分析することで、リアルタイムの判断と堅牢なアイデンティティベースのインサイトを提供します。詳細は、www.riskified.comをご覧ください。

HUMANについて

HUMANは、デジタル世界の完全性を守ることに取り組むサイバーセキュリティのリーディング・カンパニーです。人間、ボット、AIエージェントを含むあらゆるオンライン主体との信頼できるやり取りと取引を可能にします。Human Defense Platformは、顧客体験全体を通じて、ボット、不正、デジタル脅威から保護するための高精度な意思決定を提供します。HUMANは毎週20兆件のデジタル・インタラクションを検証し、最も高度な脅威にも迅速かつ効果的に対応できる比類のないテレメトリーデータを提供しています。G2でリーダーとして顧客から高い評価を受けているHUMANは、サイバーセキュリティの新たな標準を築き続けています。

