-

StatLab Medical Products rafforza ulteriormente la propria presenza in Europa completando le acquisizioni di Histoserve GmbH e Diapath France

L'acquisto delle quote di proprietà rimanenti completa le acquisizioni di Histoserve GmbH e Diapath France in Diapath come parte del marchio StatLab in Italia e in Europa settentrionale, espandendo la presenza tramite vendite dirette nei quattro più grandi mercati europei.

original

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products ("StatLab"), azienda leader globale nello sviluppo e nella produzione di forniture e attrezzature diagnostiche mediche, ha annunciato oggi il completamento delle acquisizioni dell'azienda tedesca specializzata in servizi di istologia e distribuzione Histoserve GmbH ("Histoserve") nonché di Diapath France SAS ("Diapath France"). Queste operazioni rappresentano un importante passo in avanti nella strategia di crescita in Europa di StatLab, ampliando la sua presenza commerciale diretta nei quattro principali mercati europei: Francia, Germania, Italia e Regno Unito, un traguardo che posiziona StatLab tra i pochi fornitori con un accesso diretto completo ai più vasti mercati europei della patologia, promuovendo relazioni più strette con i clienti e un accesso più ampio al portafoglio completo dei prodotti StatLab.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Jessica Baer, StatLab
630-346-1659

Industry:
StatLab Medical Products Logo
StatLab Medical Products Logo

StatLab Medical Products

Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Jessica Baer, StatLab
630-346-1659

More News From StatLab Medical Products

StatLab Medical Products amplia la portata globale con l'acquisizione di Myr

MCKINNEY, Texas & TARRAGONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (“StatLab”), una delle principali imprese internazionali nello sviluppo e produzione di apparecchiature e forniture diagnostiche nel settore medico, continua la sua espansione con l'annuncio dell'acquisizione di Especialidades Médicas Myr, S.L. (“Myr”), produttore spagnolo di attrezzature per istologia. L'integrazione di Myr, con la sua gamma di attrezzature, capacità produttive e rete consolidata di distributori glo...

StatLab Medical Products Sigla un Accordo Definitivo con Diapath

MCKINNEY, Texas e BERGAMO, Italia--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (“StatLab”), una delle principali imprese internazionali nello sviluppo e produzione di apparecchiature e forniture diagnostiche nel settore medico, oggi ha annunciato di avere concluso un accordo per l’acquisizione di Diapath S.p.A. (“Diapath”), un importante produttore italiano di strumenti e altri prodotti per istologia e citologia. L’integrazione di Diapath, con la sua offerta di apparecchiature altamente innovativ...
Back to Newsroom