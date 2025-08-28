StatLab Medical Products rafforza ulteriormente la propria presenza in Europa completando le acquisizioni di Histoserve GmbH e Diapath France

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products ("StatLab"), azienda leader globale nello sviluppo e nella produzione di forniture e attrezzature diagnostiche mediche, ha annunciato oggi il completamento delle acquisizioni dell'azienda tedesca specializzata in servizi di istologia e distribuzione Histoserve GmbH ("Histoserve") nonché di Diapath France SAS ("Diapath France"). Queste operazioni rappresentano un importante passo in avanti nella strategia di crescita in Europa di StatLab, ampliando la sua presenza commerciale diretta nei quattro principali mercati europei: Francia, Germania, Italia e Regno Unito, un traguardo che posiziona StatLab tra i pochi fornitori con un accesso diretto completo ai più vasti mercati europei della patologia, promuovendo relazioni più strette con i clienti e un accesso più ampio al portafoglio completo dei prodotti StatLab.

