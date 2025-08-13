-

Andersen Consulting erweitert Plattform mit Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Technologie-Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Alamo Consultores.

Alamo Consultores wurde 2012 in Argentinien gegründet und ist ein Boutique-Beratungsunternehmen, das maßgeschneiderte Technologielösungen für Kunden in Lateinamerika, Nordamerika und Europa anbietet. Das Unternehmen bietet Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Finanzen, Logistik, Energie, Gesundheitswesen und Automobilindustrie umfassende Unterstützung über den gesamten SAP-Lebenszyklus hinweg, einschließlich Implementierung, Upgrades und laufender Verwaltung. Das Leistungsangebot von Alamo Consultores umfasst funktionale und technische Beratung, Systemmigrationen, Nachhaltigkeitsberatung, digitale Transformation und Outsourcing.

„Bei Alamo Consultores konzentrieren wir uns darauf, Komplexität in Klarheit zu verwandeln, damit unsere Kunden sich dank Technologie flexibel, integer und mit einer langfristigen Vision weiterentwickeln können“, so Pablo Villamil, Gründer und CEO. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unsere Reichweite vergrößern und unsere Erfahrung im Bereich der technologischen Transformation auf ein breiteres Spektrum globaler Herausforderungen anwenden.“

„Technologischer Wandel kann ohne die richtige technische Tiefe und Umsetzung nicht gelingen“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Mit einem starken Fokus auf ERP- und Lieferkettensysteme bietet Alamo Consultores ein Maß an Präzision und Implementierungserfahrung, das unsere Fähigkeit verbessert, Kunden bei der Modernisierung ihrer Abläufe und der Optimierung ihrer Prozesse zu unterstützen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

