Riskified une fuerzas con HUMAN para ayudar a los comerciantes a adoptar el comercio con agentes de compras de IA confiables

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder mundial en prevención del fraude e inteligencia de riesgos en comercio electrónico, anunció una alianza nueva con HUMAN Security, empresa líder en ciberseguridad, con la visión en común de avanzar hacia un marco de seguridad unificado que ayude a los comerciantes a obtener ganancias y crecer de manera segura a través de canales de agentes emergentes. Esta alianza refuerza su compromiso conjunto de aprovechar sus respectivas plataformas de IA líderes en la industria y su amplio conocimiento de la red para asegurar la próxima era del comercio digital.

Mientras que los agentes de compras totalmente autónomos aún no lograron la adopción generalizada, los consumidores utilizan cada vez más grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Llama y Perplexity para investigar productos, comparar precios y descubrir ofertas. Este comportamiento, sumado al rápido avance tecnológico, incluidos los anuncios de experiencias de navegación LLM por parte de líderes en LLM, genera nuevas oportunidades y riesgos. Para los comerciantes, los primeros en adoptar las compras impulsadas por IA podrán captar nuevos clientes y aumentar las tasas de conversión. No obstante, la gestión del fraude basada en reglas puede fallar cuando un agente de IA realiza una transacción, eliminando señales de comportamiento clave y provocando más rechazos falsos o fraudes no detectados.

Sin un marco de confianza, los comerciantes corren riesgo de perder ingresos, manipular el inventario y dañar su reputación. Los datos iniciales de la red de comerciantes de Riskified muestran que el tráfico derivado de LLM es más riesgoso en ciertos sectores. Por ejemplo, el tráfico derivado de LLM de un gran comercio de venta de entradas fue 2,3 veces más riesgoso que el tráfico de búsqueda de Google. En otro ejemplo, un comerciante de productos electrónicos mostró un tráfico 1,8 veces más riesgoso. Riskified también ha detectado indicios tempranos de arbitraje automatizado de revendedores, donde se despliegan agentes de IA para vaciar rápidamente el inventario y luego revenderlo a precios con recargo a través de tiendas fraudulentas, que luego otros agentes recomendarían. Si no se controlan, estas tácticas pueden alterar las estrategias de fijación de precios, erosionar la confianza del cliente y causar una pérdida significativa de ingresos para los comerciantes.

Riskified y HUMAN se encuentran entre las primeras empresas en abordar estos desafíos de manera directa. Junto con la alianza con HUMAN, Riskified presenta diversas soluciones y herramientas diseñadas para impulsar la prevención del fraude y el abuso en el mundo del comercio electrónico a través de agencias. Estas incluyen:

Aprobación del agente de IA: paquete de servidor MCP en AWS Marketplace para que el lado de la oferta (comerciantes) y el lado de la demanda (LLM) se comuniquen con las API de la plataforma Riskified y aceleren la adopción segura de los agentes de compras de IA. Inteligencia de agente de IA: vistas del panel en el Centro de control de Riskified para monitorear pedidos de comercio electrónico que se originan a partir de agentes de compras de IA. Creador de políticas de agente de IA: configuración y aplicación de políticas de agente de abuso, incluida la detección de abuso de devoluciones programáticas, arbitraje de revendedores y abuso de promociones.

Al combinar HUMAN Sightline, recientemente lanzado por HUMAN y AgenticTrust con la experiencia de Riskified en gestión de riesgos de comercio electrónico en prevención de fraude, protección contra devoluciones de cargos y prevención de abuso de políticas, los comerciantes pueden aplicar políticas de confianza y decisiones de transacción consistentes en interacciones tanto humanas como basadas en IA. Este enfoque colaborativo está diseñado para ayudar a los comerciantes a aceptar con confianza compras más legítimas basadas en IA, bloquear fraudes sofisticados y proteger las relaciones con los clientes.

"En un mundo donde los agentes de IA efectúan transacciones en representación de las personas, la resolución de problemas de identidad y confianza se torna más compleja. Al trabajar con HUMAN y desarrollar nuevas herramientas y capacidades de agentes, ofrecemos a los comerciantes una forma de adaptarse a este cambio de manera segura, convirtiendo lo que podría ser una amenaza en un nuevo canal digital rentable", afirmó Assaf Feldman, director de Tecnología y cofundador de Riskified .

"Nos complace enormemente trabajar con Riskified como socio de lanzamiento, al unir HUMAN Sightline con AgenticTrust con su experiencia en gestión de riesgos de comercio electrónico para ayudar a establecer un ecosistema confiable para el comercio agéntico", indicó John Searby, director de Estrategias de HUMAN Security . "HUMAN proporciona la capa de confianza y la visibilidad para identificar y gestionar las interacciones de los agentes de compras con IA, lo que permite a los comerciantes establecer y aplicar políticas de confianza. Riskified brinda una amplia experiencia en prevención del fraude en transacciones de comercio electrónico, protección contra devoluciones de cargos y prevención del abuso de políticas. Juntos, permitimos a los comerciantes aprobar pedidos más legítimos basados en IA, reducir los falsos rechazos y proteger los márgenes, estableciendo el estándar para que el comercio agéntico pueda crecer de forma segura y rentable".

Para obtener más información acerca de las perspectivas, herramientas y capacidades de comercio agéntico de Riskified, visite el blog de Riskified.

