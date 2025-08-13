De nouveaux contrats O&M pour H2O Innovation

VILLE DE QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--C’est avec fierté que H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce l’obtention de trois nouveaux contrats d’opération et de maintenance (O&M), le renouvellement de huit projets et l’expansion de cinq projets en cours.

Les nouveaux contrats octroyés à H 2 O Innovation desservent des municipalités, des services publics privés et des clients industriels situés dans les États de New York et du Texas. En plus de démontrer que les activités de la Société prennent de l’ampleur aux États-Unis, ces contrats témoignent de l’excellente réputation de la Société en tant que fournisseur de services fiables et de haute qualité dans le domaine de l’eau et des eaux usées à travers l’Amérique du Nord.

De plus, H 2 O Innovation a renouvelé plusieurs contrats d’O&M de longue durée dans les États du Nouveau-Mexique, de New York et du Vermont. Ces renouvellements de plusieurs années mettent en évidence la capacité de la Société à respecter des normes réglementaires strictes, ce qui contribue à renforcer ses liens avec ses clients. « La signature de nouveaux contrats, tout comme le renouvellement de partenariats existants, vient ainsi renforcer notre engagement envers une gestion durable de l’eau et une excellence opérationnelle constante », a affirmé Frédéric Dugré, président et chef de la direction chez H 2 O Innovation.

Enfin, la Société a également signé des accords visant à élargir la portée de cinq contrats d’opération et de maintenance en cours dans l’État de New York. Ces accords prévoient principalement l’embauche de personnel supplémentaire afin de répondre à l’augmentation des demandes opérationnelles et de maintenir un niveau d’excellence irréprochable.

Grâce à sa ligne d’affaires O&M, la Société exploite des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour des villes et des entreprises à travers l’Amérique du Nord. H 2 O Innovation gère également des usines de traitement, des installations de services publics et des réseaux de collecte et de distribution d’eau. La Société est fière de desservir plus de 650 installations dans 13 États américains et une province canadienne.

À propos de H 2 O Innovation inc.

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur cinq piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées, iv) Développement d’infrastructure en eau (WID) développe les WaterHubs, grâce au financement à la performance, nos projets clés en main peuvent être conçus, construits et exploités sans frais d'investissement initiaux pour nos clients, and v) Acéricole et agroalimentaire (MAF), offrant une gamme complète d'équipements dédiés à l'acériculture et à l'industrie agroalimentaire. Pour plus d’informations, visitez H 2 O Innovation.