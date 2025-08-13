-

Andersen Consulting rozszerza platformę, nawiązując współpracę z Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa zdolności w zakresie transformacji technologicznej, zawierając umowę o współpracy z firmą Alamo Consultores.

Założona w 2012 r. w Argentynie specjalistyczna firma konsultingowa Alamo Consultores dostarcza spersonalizowane rozwiązania technologiczne klientom z całej Ameryki Łacińskiej, a także z Ameryki Północnej i Europy. Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w całym cyklu życia SAP, w tym w zakresie wdrażania, aktualizacji i bieżącego zarządzania, na rzecz klientów z branży handlu detalicznego, produkcji, finansów, logistyki, energii, ochrony zdrowia i motoryzacji. Oferta usług Alamo Consultores obejmuje konsultacje funkcjonalne i techniczne, migrację systemów, konsultacje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, cyfrową transformację oraz outsourcing.

– Alamo Consultores koncentruje się na upraszczaniu zawiłości, umożliwiając klientom rozwój za pomocą technologii dzięki elastyczności, kompleksowemu podejściu i długoterminowej wizji – powiedział Pablo Villamil, założyciel i dyrektor generalny firmy. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting umożliwia nam zwiększenie zasięgu świadczonych usług oraz wykorzystanie doświadczenia w dziedzinie transformacji technologicznej do stawienia czoła większej liczbie globalnych wyzwań.

– Transformacja technologiczna nie może się udać bez odpowiedniej wiedzy technicznej i należytej realizacji – powiedział globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz. – Firma Alamo Consultores, która koncentruje się przede wszystkim na ERP i systemach łańcuchów dostaw, zapewnia solidną precyzję i doświadczenie w zakresie realizacji, które pozwala nam zwiększyć zdolności w zakresie wspierania klientów w trakcie modernizacji ich działalności i optymalizacji prowadzonych procesów.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

