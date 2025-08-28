StatLab stimule la croissance dans les principaux pays européens grâce à une expansion directe de ses activités en Allemagne et en France.

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (« StatLab »), un important développeur et fabricant mondial de fournitures et d’équipements de diagnostic médical, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la société allemande de services et de distribution en histologie Histoserve GmbH (« Histoserve »), ainsi que de Diapath France SAS (« Diapath France »). Ces opérations marquent une avancée majeure dans la stratégie de croissance européenne de StatLab, élargissant sa présence commerciale directe aux quatre plus grands marchés européens : la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Ce jalon place StatLab parmi les rares fournisseurs ayant un accès entièrement direct aux plus grands marchés européens de l’anatomopathologie, ce qui permet de renforcer les relations avec les clients et d’élargir l’accès à l’ensemble du portefeuille de produits de StatLab.

Fondée par Wolfgang Jakobi en 2010, près de Hanovre, en Allemagne, Histoserve est devenue un fournisseur de solutions complètes pour les laboratoires d’anatomopathologie, offrant des réactifs fiables, des instruments novateurs par l’intermédiaire de Diapath, ainsi qu’un service après-vente premium. Diapath a réalisé en 2021 un investissement majoritaire stratégique dans Histoserve afin de créer un centre régional et un accès direct au marché allemand. Grâce à sa solide expertise en service d’équipement et à ses liens étroits avec les clients, Histoserve jouera un rôle essentiel dans l’élargissement de l’accès au marché pour l’ensemble du portefeuille StatLab sur le plus grand marché européen.

Parallèlement, StatLab a acquis le reste des parts de Diapath France, une coentreprise créée en 2023 entre Diapath et Jacques Hannaby pour desservir le marché direct des laboratoires en France. Ces acquisitions renforcent la présence directe et la capacité d'expansion future de StatLab en France et en Allemagne, tout en complétant sa présence déjà bien établie au Royaume-Uni et en Italie, et fournissent une plateforme pour créer un leader du secteur sur les quatre plus grands marchés européens et au-delà.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Histoserve et Diapath France au sein de la famille StatLab », a déclaré Alberto Battistel, directeur général de Diapath. « Bien que nous collaborions avec Wolfgang et Jacques depuis plusieurs années, l'intégration complète de leurs activités dans notre plan stratégique européen renforcera encore davantage nos relations avec nos clients et stimulera notre croissance. »

« L'évolution de l'organisation StatLab a été très intéressante à observer, et nous sommes fiers de faire désormais partie intégrante de leur solution différenciée à la suite de l'acquisition », a déclaré Wolfgang Jakobi, fondateur d'Histoserve. « Nos clients auront accès à un portefeuille de produits plus large, et ensemble, nous offrirons une expérience client plus unifiée, soutenant la croissance avec des laboratoires directs en Allemagne et en Europe du Nord. »

À propos de StatLab Medical Products

Depuis 1976, StatLab Medical Products s'engage à aider les laboratoires d'anatomopathologie à fournir les meilleurs soins possibles aux patients. Nous proposons une gamme complète de consommables et d'équipements fabriqués par nos soins dans neuf sites de production situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Notre présence internationale, soutenue par plus de 800 collaborateurs motivés, nous permet de proposer une chaîne d'approvisionnement fiable et résiliente de produits et de solutions qualitatifs. Notre approche centrée sur le client nous incite à offrir fiabilité, innovation et qualité dans chacune de nos interactions.

À propos d’Histoserve

Fondée à Celle, près de Hanovre, en Allemagne, Histoserve GmbH fournit depuis des décennies des services liés aux équipements d'histologie, notamment l'installation, la maintenance, la réparation et la fourniture d'instruments neufs et reconditionnés. Bénéficiant d'une certification ISO 9001 et d'une clientèle fidèle en Allemagne et en Europe du Nord, l'entreprise rejoint désormais la famille StatLab via Diapath afin d'élargir son offre de services directs aux laboratoires et son portefeuille d'équipements.

