StatLab fördert Wachstum in wichtigen europäischen Ländern durch direkte Marktexpansion in Deutschland und Frankreich

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products („StatLab“), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von medizinischen Diagnostikprodukten und -geräten, gab heute den Abschluss der Übernahme des deutschen Histologiedienstleisters und -vertriebsunternehmens Histoserve GmbH („Histoserve“) sowie von Diapath France SAS („Diapath France“) bekannt. Diese Schritte stellen einen bedeutenden Fortschritt in der europäischen Wachstumsstrategie von StatLab dar und erweitern die direkte kommerzielle Präsenz des Unternehmens auf die vier wichtigsten europäischen Märkte: Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien – ein Meilenstein, der StatLab zu einem der wenigen Anbieter mit direktem Zugang zu den größten Pathologiemärkten Europas macht. Dies ermöglicht engere Kundenbeziehungen und einen erweiterten Zugang zum gesamten Produktportfolio von StatLab.

Histoserve wurde 2010 von Wolfgang Jakobi in der Nähe von Hannover gegründet und hat sich zu einem umfassenden Lösungsanbieter für Pathologielabore entwickelt, der zuverlässige Reagenzien, innovative Instrumente über Diapath und erstklassigen Kundendienst bietet. Diapath hat 2021 eine strategische Mehrheitsbeteiligung an Histoserve erworben, um einen regionalen Hub und direkten Marktzugang in Deutschland zu schaffen. Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich Geräteservice und seinen starken Kundenbeziehungen wird Histoserve eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Marktzugang für das gesamte StatLab-Portfolio auf Europas größtem Markt zu erweitern.

Parallel dazu erwarb StatLab die restlichen Anteile an Diapath France, einem 2023 gegründeten Joint Venture zwischen Diapath und Jacques Hannaby, das den Direktlabor-Markt in Frankreich bedient. Diese Ergänzungen stärken die direkte Präsenz und zukünftige Skalierbarkeit von StatLab in Frankreich und Deutschland und ergänzen die bereits etablierte Präsenz in Großbritannien und Italien. Sie bieten die Plattform, um einen Branchenführer in den vier größten europäischen Märkten und darüber hinaus zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr, Histoserve und Diapath France offiziell in der StatLab-Familie willkommen zu heißen“, sagte Alberto Battistel, Managing Director von Diapath. „Obwohl wir bereits seit mehreren Jahren mit Wolfgang und Jacques zusammenarbeiten, wird die vollständige Integration ihrer Unternehmen in unseren europäischen Strategieplan die Kundenbeziehungen weiter stärken und zusätzliches Wachstum fördern.“

„Die Entwicklung der StatLab-Organisation war spannend mitzuerleben, und wir sind stolz darauf, nun nach Abschluss der Übernahme ein vollwertiger Teil ihrer differenzierten Lösung zu sein“, sagte Wolfgang Jakobi, Gründer von Histoserve. „Unsere Kunden erhalten Zugang zu einem breiteren Produktportfolio, und gemeinsam werden wir ein einheitlicheres Kundenerlebnis bieten und das Wachstum mit Direktlabors in ganz Deutschland und Nordeuropa unterstützen.“

Über StatLab Medical Products

StatLab Medical Products hat sich seit 1976 der Aufgabe verschrieben, anatomisch-pathologische Labors dabei zu unterstützen, die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an selbst hergestellten Verbrauchsmaterialien und Geräten aus neun Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa. Unser globaler operativer Fußabdruck, der von mehr als 800 aufgabenorientierten Kollegen unterstützt wird, sorgt für eine zuverlässige und widerstandsfähige Lieferkette mit hochwertigen Produkten und Lösungen. Ein kundenorientierter Ansatz inspiriert uns dazu, bei jeder Interaktion Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität zu liefern.

Über Histoserve

Die Histoserve GmbH mit Sitz in Celle bei Hannover bietet seit Jahrzehnten Serviceleistungen für histologische Geräte an, darunter Installation, Wartung, Reparatur sowie die Lieferung neuer und generalüberholter Instrumente. Mit ISO 9001-zertifiziertem Support und einem langjährigen Kundenstamm in Deutschland und Nordeuropa tritt das Unternehmen nun über Diapath der StatLab-Familie bei, um sein Direktlabor-Service- und Geräteportfolio zu erweitern.

