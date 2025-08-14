G42 lanza GPT-OSS de OpenAI a nivel global en la nube de IA de Core42

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Core42, una empresa de G42 especializada en la nube soberana y la infraestructura de la IA, anunció que ya se encuentran disponibles los modelos de IA con acceso abierto de peso más recientes de OpenAI, incluidos gpt-oss-20B y gpt-oss-120B, en la plataforma de la nube de IA de Core42, a la que puede accederse al instante a través de la API de Compass de Core42. La implementación permite que empresas, investigadores y desarrolladores ejecuten los modelos en las plataformas líderes de silicio que se elijan con capacidades de alto rendimiento, escalables y soberanas.

Integrada con la API de Compass y con la flexibilidad necesaria para acceder a una amplia variedad de plataformas informáticas de alto rendimiento, Core42 ofrece velocidades de inferencia líderes del sector de hasta 3000 tokens por segundo por usuario, lo que posibilita la IA en tiempo real y escala global a la vez que se alinean las cargas de trabajo con la infraestructura óptima para la escalabilidad y el rendimiento de los precios. Con esta implementación, se ofrece un rendimiento personalizado para aplicaciones y cargas de trabajo de inferencia de baja latencia, lo que refuerza el compromiso asumido por Core42 de ofrecer una infraestructura de IA segura y optimizada a nivel global, con habilitación soberana.

“La nube de IA de Core42, con la tecnología de la infraestructura de silicio diverso, ofrece la flexibilidad y el rendimiento necesarios para las cargas de trabajo de IA actuales”, comentó Kiril Evtimov, director ejecutivo de Core42 y director de Tecnología Grupal de G42. “Gracias a la API de Compass, las organizaciones pueden acceder a los modelos de IA de acceso con peso más novedosos y elegir la plataforma ideal para escalar la transformación, optimizar el rendimiento y los costos, e impulsar el avance en los mercados globales”.

Beneficios clave de la implementación de acceso abierto con peso de Core42:

Rendimiento a escala empresarial: se ejecutan las cargas de trabajo más rápidas y exigentes a escala global, lo que permite una automatización y toma de decisiones avanzadas, y experiencias con la IA en tiempo real.

se ejecutan las cargas de trabajo más rápidas y exigentes a escala global, lo que permite una automatización y toma de decisiones avanzadas, y experiencias con la IA en tiempo real. Escalabilidad soberana: se implementa una IA de alto rendimiento en el país con controles soberanos absolutos. Asimismo, se ofrece respaldo a operaciones seguras en sectores regulados, como cuidado de la salud, finanzas y seguridad nacional.

se implementa una IA de alto rendimiento en el país con controles soberanos absolutos. Asimismo, se ofrece respaldo a operaciones seguras en sectores regulados, como cuidado de la salud, finanzas y seguridad nacional. Optimizado para entornos comprometidos: se ofrece una IA rápida y escalable en el país con controles soberanos para las organizaciones que operan bajo acuerdos de infraestructura comprometidos, lo que garantiza costos y rendimiento predecibles.

se ofrece una IA rápida y escalable en el país con controles soberanos para las organizaciones que operan bajo acuerdos de infraestructura comprometidos, lo que garantiza costos y rendimiento predecibles. IA de agente accesible: se ejecutan cargas de trabajo de agente al costo más bajo posible, a la vez que se conserva la implementación en el país y los controles soberanos, lo que permite que la IA avanzada sea accesible en casos de uso con relevancia de los costos.

Disponible actualmente por medio de la API de Compass, estos modelos permiten que las organizaciones ejecuten y adapten la IA a nivel local o en la nube con absoluta transparencia, un ajuste preciso y opciones de implementación soberana. Los clientes pueden alinear el rendimiento, los costos y el cumplimiento en función de sus necesidades.

Este lanzamiento representa un paso decisivo hacia la autonomía de la IA empresarial. Gracias al acceso abierto de peso, los negocios pueden delinear la IA según sus necesidades particulares y desbloquear nuevas posibilidades para innovar a escala.

Este anuncio se suma a los recientes hitos alcanzados por G42, como la presentación de un campus de IA 5GW de EE. UU. y los EAU y el lanzamiento de la instalación 1GW Stargate de los EAU en calidad de Fase 1 del proyecto, así como una inversión de $1500 millones por parte de Microsoft en 2024, lo que refuerza el papel que cumplen los EAU como nodo global de la IA.

Acerca de Core42

Core42, una empresa de G42, les ofrece a las personas, las empresas y los países la posibilidad de desbloquear el máximo potencial de la IA por medio de sus capacidades de habilitación integrales. Como proveedor líder de la nube soberana, la infraestructura de la IA y los servicios, nuestra misión consiste en acelerar los logros de otros y ayudarlos a alcanzar sus objetivos más ambiciosos.

Acerca de G42

G42 es líder global en el desarrollo de capacidades visionarias de inteligencia artificial para un futuro mejor. Con origen en Abu Dhabi y operaciones en todo el mundo, G42 defiende a la IA como una poderosa fuerza del bien. Sus integrantes piensan una y otra vez qué puede hacer la tecnología, y aplican un pensamiento y una innovación de avanzada para acelerar el avance y hacer frente a los apremiantes problemas que enfrenta la sociedad.

G42 aúna esfuerzos con países, corporaciones y personas para desarrollar la infraestructura necesaria para el mundo de mañana. Desde la biología molecular hasta la exploración del espacio (y todo lo que exista entre ellas), G42 analiza hoy mismo las posibilidades exponenciales.

Para obtener más información, visite www.g42.ai

