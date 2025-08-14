G42 apresenta o OpenAI GPT-OSS globalmente na nuvem de IA da Core42

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Core42, uma empresa G42 especializada em nuvem soberana e infraestrutura de IA, anunciou a disponibilidade dos mais novos modelos de inteligência artificial de peso aberto da OpenAI, incluindo o gpt-oss-20B e o gpt-oss-120B, na plataforma Core42 AI Cloud, os quais podem ser acessados instantaneamente por meio da Core42 Compass API. A implementação possibilita que empresas, pesquisadores e desenvolvedores executem os modelos em inúmeras plataformas de silício líderes com recursos soberanos, escaláveis e de alta performance.

Integrado à API Compass, com a versatilidade de acessar inúmeras plataformas de computação de alta performance, o Core42 oferece velocidades de inferência líderes do setor de até 3.000 tokens por segundo por usuário. Isso possibilita a implantação de IA em tempo real em uma escala global, ao mesmo tempo que alinha as cargas de trabalho com a infraestrutura ideal para a relação custo-benefício e escalabilidade. Esta implantação oferece desempenho personalizado para cargas de trabalho e aplicativos de inferência de baixa latência, consolidando o compromisso do Core42 com uma infraestrutura de IA global segura e otimizada, pronta para soberania.

“O Core42 AI Cloud, alimentado por uma infraestrutura diversificada de silício, oferece a flexibilidade e o desempenho necessários para as demandas atuais de cargas de trabalho de inteligência artificial”, disse Kiril Evtimov, CEO da Core42 e do Group CTO, G42. “Por meio da API Compass, as empresas podem acessar os modelos de IA de peso aberto mais recentes e selecionar a plataforma ideal para dimensionar a transformação, otimizar o desempenho e o custo, além de fomentar o progresso nos mercados globais.”

Principais benefícios da implantação de peso aberto do Core42:

Desempenho em escala empresarial – Execute as cargas de trabalho mais rápidas e exigentes em escala global, permitindo automação avançada, tomada de decisões e experiências de IA em tempo real.

– Execute as cargas de trabalho mais rápidas e exigentes em escala global, permitindo automação avançada, tomada de decisões e experiências de IA em tempo real. Escalabilidade pronta para soberania – Implante uma IA de alta performance no país com controles soberanos completos, oferecendo suporte a operações seguras em setores regulamentados, como saúde, finanças e segurança nacional.

– Implante uma IA de alta performance no país com controles soberanos completos, oferecendo suporte a operações seguras em setores regulamentados, como saúde, finanças e segurança nacional. Otimizado para ambientes de infraestrutura dedicada – Forneça inteligência artificial rápida e escalável localmente, com mecanismos de controle soberanos para empresas que atuam sob acordos de infraestrutura dedicada, garantindo custo e desempenho previsíveis.

– Forneça inteligência artificial rápida e escalável localmente, com mecanismos de controle soberanos para empresas que atuam sob acordos de infraestrutura dedicada, garantindo custo e desempenho previsíveis. IA agente com boa relação custo-benefício – Execute cargas de trabalho de agentes com o menor custo possível, preservando a implantação no país e os controles soberanos, tornando a IA avançada acessível a casos de uso com custos elevados.

Disponíveis agora por meio da API Compass, esses modelos permitem que as empresas realizem e adaptem a IA localmente ou na nuvem, garantindo total transparência, ajustes finos e opções de implantação soberanas. Os clientes podem alinhar o desempenho, o custo e a conformidade às suas necessidades.

Este lançamento representa um avanço fundamental rumo à autossuficiência da inteligência artificial corporativa. Com acesso aberto, as empresas podem adaptar a IA às suas necessidades específicas e desencadear novas possibilidades de inovação em escala.

Este anúncio se baseia nos recentes avanços da G42, incluindo a inauguração de um campus de IA de 5 GW dos EUA e Emirados Árabes Unidos e o lançamento da instalação Stargate UAE de 1 GW como Fase 1 do projeto, assim como um investimento de US$ 1,5 bilhão da Microsoft em 2024, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de inteligência artificial.

Para mais informações, acesse https://aicloud.core42.ai/gpt-oss e https://aicloud.core42.ai

Sobre a Core42

A Core42, uma empresa G42, capacita pessoas, empresas e países a liberar todo o potencial da IA ​​mediante seus recursos abrangentes de habilitação. Como um provedor líder de nuvem soberana, infraestrutura de IA e serviços digitais, nossa missão é acelerar as conquistas de outros e ajudá-los a alcançar suas metas mais ambiciosas.

Para saber mais, acesse www.core42.ai siga-nos no Core42 LinkedIn, Core42 Instagram, Core42 X

Sobre a G42

A G42 é líder global na criação de recursos visionários de inteligência artificial para um futuro melhor. Fundada em Abu Dhabi e com atuação global, a G42 defende a IA como uma poderosa força para o bem. Seus colaboradores estão constantemente reinventando o que a tecnologia pode fazer, aplicando pensamento avançado e inovação para acelerar o progresso e enfrentar os problemas mais urgentes da sociedade.

A G42 está unindo forças com nações, empresas e pessoas para criar a infraestrutura para o mundo de amanhã. Desde a biologia molecular até a exploração espacial e tudo o que há entre eles, a G42 concretiza possibilidades exponenciais hoje.

Para mais informações, acesse www.g42.ai

Fonte: AETOSWire

