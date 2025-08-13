-

Amazfit與菁英越野賽跑女將Ruth Croft、Rosa Lara Feliu合作，驅策運動手錶的創新

加州，米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Zepp Health (NYSE: ZEPP) 旗下的全球智慧型穿戴式科技品牌先驅Amazfit今天宣布與全球名列前茅的越野賽跑和超級馬拉松運動員Ruth Croft簽署一份重大合作關係。該品牌同時迎來正迅速在西班牙登山賽跑界崛起的Rosa Lara Feliu加入其日益壯大的全球運動團隊。

生於紐西蘭並在該國成長的Croft穩居體壇顛峰地位，時間在十年以上。她的事業生涯屢創高峰，曾在黃金賽道世界巡迴賽、勃朗峰馬拉松賽、環勃朗峰超級越野耐力賽OCC組和Les Templiers取得輝煌勝利，並在這項運動競爭最劇的超級馬拉松賽中名列前茅。自從2020年進軍超長距離賽事以來，她已贏得西部100英里超級耐力賽、塔拉威拉100公里超級越野賽和環勃朗峰超級越野耐力賽CCC組賽事，並在2024年首次參加環勃朗峰賽時斬獲第二名佳績。

由運動員策動創新的不凡合作

這項合作突破了傳統贊助的格局。Croft曾與另一家一流運動手錶品牌密切合作，時間長逾五年，可為Amazfit貢獻她對運動的獨到見解、市場經驗，以及產品開發資歷。

Croft將鼎力協助設計新產品並改良既有產品。她將汲取自身對參賽需求的深刻體會、秉持對訓練和比賽一絲不苟的專業態度，與Amazfit的研發團隊密切合作，協助開發市場上最先進的運動員用運動手錶。

「既能夠在全球舞台上為Amazfit代言、又能夠親身參與生產開發流程，讓我感到無比激動。」Ruth Croft表示，「我用多年的時間了解運動員對運動手錶的真正需求，並期待貢獻這些知識協助Amazfit成為這個產業創新與品質的參考標的。」

「Ruth扮演的角色不僅限於菁英運動員，還將合作打造我們的未來產品。」Amazfit全球行銷主任Scott Shepley表示，「她兼有世界級的賽事表現與對產品的深度認識，完美契合我們打造最高功能穿戴式設備、貼合運動員需求的願景。」

Rosa Lara Feliu：一股崛起的歐洲動能

登山賽跑的歐洲新星Rosa Lara Feliu與Croft一起加入Amazfit團隊。她以冷靜、講究戰術的賽事風格以及與西班牙草根跑者社群的強大紐帶見長。她的亮眼表現包括在勃朗峰馬拉松賽和澤加瑪-艾茲科里賽中創下的優異戰績，又在環勃朗峰超級越野耐力賽的瓦爾達蘭 (Val d’Aran) 賽事中取得勝利。Rosa是下世代女性菁英運動員的代表，集高昂鬥志與真誠無偽於一身，可為Amazfit在南歐擴大知名度打開更大的格局。

科技輔助，締造顛峰表現

兩位女將都將在訓練以及準備賽事期間使用Amazfit最耐用的GPS探險手錶T-Rex 3以及該品牌的輕質高強度Helio錶帶。T-Rex 3專為耐受極端環境而設計，可進階追蹤垂直上行、心率、恢復和即時步速的高級跟踪，對研判高難度路徑戰略和管理長距離造成的疲勞至關重要。

建立全球路跑社群

在Croft無與倫比的全球信譽和Rosa在歐洲快速成長的影響力雙雙支持之下，Amazfit將繼續提升它身為全球耐力社群可靠合作夥伴的形象。該品牌不斷投資運動賽事，包括與HYROX、Escape from Alcatraz Triathlon以及Bentonville Bike Fest建立合作關係，以實現由運動員為運動員打造產品和計畫的長程策略。

關於Amazfit

Amazfit是專注于健康與健身的全球一流智慧穿戴品牌，隸屬于總部位於荷蘭霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分散式組織模式營運，團隊成員和辦事處遍及美洲、歐洲、亞洲及全球其他市場。

Amazfit生產款式繁多的智慧型手錶和手環，以「Discover Amazing」為品牌號召，鼓勵每個人突破障礙、超越期望，分分秒秒鐘都過得快樂精采。Amazfit由Zepp Health的專屬健康管理平台支援，該平台全天候從雲端傳送務實可行的建議與指導，幫助使用者達成健康目標。

Amazfit智慧手錶以卓越製程著稱，曾榮獲iF設計獎、紅點設計獎等多項設計大獎。Amazfit於2015年推出，深受數百萬使用者喜愛，其產品在美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區的90多個國家均有銷售。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.amazfit.com

