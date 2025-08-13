MSCI estabelece colaboração estratégica com o PNC Bank para a expansão da gestão de patrimônio personalizada

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e o PNC Bank estabelecem parceria estratégica para possibilitar o acesso de consultores financeiros do PNC ao MSCI Wealth Manager – uma plataforma digital totalmente integrada com análises consolidadas, ferramentas de gerenciamento de portfólio, pesquisa e soluções de nível institucional para ajudar consultores a criar experiências mais personalizadas para investidores finais.

De indivíduos com alto patrimônio líquido e emergentes ricos a grandes investidores institucionais sofisticados, os administradores de ativos e patrimônio estão sendo cada vez mais requisitados a elaborar portfólios personalizados que representem as metas financeiras únicas, a tolerância ao risco e os valores de seus clientes finais. O MSCI Wealth Manager foi idealizado para apoiar os esforços dos consultores na oferta de assessoria financeira personalizada a uma gama mais abrangente de clientes, integrando a elaboração de portfólio, o gerenciamento de modelos, a análise e a elaboração de propostas para clientes em uma solução única.

O MSCI Wealth Manager cria uma conexão entre consultores e grupos de investimento por meio de um ecossistema unificado, fundamentado no modelo de risco multiclasse de ativos (MAC) da MSCI. A solução foi elaborada para ilustrar rapidamente os riscos presentes na carteira de um cliente, reconhecendo ativos discrepantes com base no apetite de risco do cliente. Além disso, os consultores podem comparar, alinhar e personalizar a carteira de seus clientes com base nas escolhas de ativos recomendadas na plataforma MSCI Wealth Manager.

Com o MSCI Wealth Manager, os consultores podem:

Diferenciar as experiências dos seus clientes fornecendo uma base de análise transparente de múltiplos ativos, ferramentas de decomposição de risco e insights de investimento fundamentados em resultados, que podem ser ajustados aos objetivos de investidores individuais;

Aproveitar novas oportunidades utilizando a ampla experiência da MSCI na elaboração de índices, sustentabilidade e proteção de ativos privados, além de modelagem de fatores; e

Analisar os dados referentes ao portfólio de extratos de investimentos de clientes existentes e prospectivos, os quais podem ser carregados diretamente na plataforma.

“O MSCI Wealth tem orgulho de oferecer suporte ao PNC em sua contínua busca por proporcionar experiências de riqueza mais personalizadas”, disse Alex Kokolis, diretor global de patrimônio da MSCI. “Essa parceria evidencia uma tendência crescente em todo o setor: os consultores almejam encontrar métodos mais eficazes para lidar com a complexidade do mercado e atender às necessidades em constante evolução dos clientes. Com o MSCI Wealth Manager, empresas como a PNC podem capacitar seus consultores com insights, dados e tecnologia que podem ser utilizados para ampliar a oferta de consultoria e oferecer suporte a seus clientes com maior clareza e segurança.”

Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

