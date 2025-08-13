MSCI smeedt een strategische samenwerking met PNC Bank om gepersonaliseerd vermogensbeheer uit te breiden

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) en PNC Bank hebben een strategisch samenwerkingsakkoord gesloten om financieel adviseurs van PNC toegang te verschaffen tot MSCI Wealth Manager – een volledig geïntegreerd digitaal platform met robuuste analyse, tools voor portefeuillebeheer, onderzoek op institutioneel niveau en oplossingen om adviseurs te helpen meer gepersonaliseerde ervaringen voor eindinvesteerders te creëren.

Vermogende particulieren en opkomende welgestelden maar ook grote, gesofisticeerde institutionele investeerders vragen aan activa- en vermogensbeheerders steeds meer om gepersonaliseerde portefeuilles samen te stellen die de unieke financiële doelstellingen, risicotolerantie en waarden van deze eindklanten weerspiegelen. MSCI Wealth Manager is ontworpen om de inspanningen van de adviseurs te ondersteunen om aangepast financieel advies te verstrekken aan een ruimere waaier van klanten door samenstelling van portefeuilles, modelbeheer, analyse en het genereren van een klantenvoorstel in één enkele oplossing samen te brengen.

