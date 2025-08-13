-

MSCI smeedt een strategische samenwerking met PNC Bank om gepersonaliseerd vermogensbeheer uit te breiden

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) en PNC Bank hebben een strategisch samenwerkingsakkoord gesloten om financieel adviseurs van PNC toegang te verschaffen tot MSCI Wealth Manager – een volledig geïntegreerd digitaal platform met robuuste analyse, tools voor portefeuillebeheer, onderzoek op institutioneel niveau en oplossingen om adviseurs te helpen meer gepersonaliseerde ervaringen voor eindinvesteerders te creëren.

Vermogende particulieren en opkomende welgestelden maar ook grote, gesofisticeerde institutionele investeerders vragen aan activa- en vermogensbeheerders steeds meer om gepersonaliseerde portefeuilles samen te stellen die de unieke financiële doelstellingen, risicotolerantie en waarden van deze eindklanten weerspiegelen. MSCI Wealth Manager is ontworpen om de inspanningen van de adviseurs te ondersteunen om aangepast financieel advies te verstrekken aan een ruimere waaier van klanten door samenstelling van portefeuilles, modelbeheer, analyse en het genereren van een klantenvoorstel in één enkele oplossing samen te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediavragen
PR@msci.com
Melanie Blanco +1 212 981 1049
Konstantinos Makrygiannis +44 77 6893 0056
Tina Tan +852 2844 9320

Internationale klantendienst MSCI
Klantendienst EMEA + 44 20 7618 2222
Klantendienst Amerika +1 888 588 4567
Klantendienst Azië-Stille Oceaan + 852 2844 9333

Industry:

MSCI Inc.

NYSE:MSCI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediavragen
PR@msci.com
Melanie Blanco +1 212 981 1049
Konstantinos Makrygiannis +44 77 6893 0056
Tina Tan +852 2844 9320

Internationale klantendienst MSCI
Klantendienst EMEA + 44 20 7618 2222
Klantendienst Amerika +1 888 588 4567
Klantendienst Azië-Stille Oceaan + 852 2844 9333

More News From MSCI Inc.

Samenvatting: MSCI breidt strategie voor private markten uit met nieuwe oplossingen voor general partners

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) heeft twee nieuwe data- en analyse-oplossingen, Private Asset and Deal Metrics en Real Capital Analytics (RCA) Funds, gelanceerd. Deze zijn ontworpen om general partners (GP's) diepere inzichten en verbeterde mogelijkheden voor beleggersbetrokkenheid te bieden, waardoor ze effectievere strategieën kunnen ontwikkelen voor kapitaalvorming en -inzet op de private asset- en commerciële vastgoedmarkt. Private Asset and Deal Metrics is gebaseerd op ge...

Samenvatting: Wereldwijde ETF-activa die MSCI-aandelenindexen volgen, overschrijden $ 2 biljoen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De activa in geïndexeerde, op de beurs verhandelde aandelenfondsen (ETF's) gekoppeld aan de wereldwijde aandelenindexen van MSCI overschreden de $ 2 biljoen, een groeipercentage van 17 procent sinds begin 2025. Deze groei toont aan dat MSCI-indexen goed gepositioneerd zijn voor beleggers die op zoek zijn naar wereldwijde kansen. De vermogensgroei is gedreven door de interesse van beleggers in producten die gericht zijn op aandelen van ontwikkelde markten buiten de VS,...

Samenvatting: MSCI kondigt de resultaten van het MSCI 2025 Marktclassificatieoverzicht aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), een toonaangevende leverancier van cruciale beslissingsondersteunende tools en diensten voor de wereldwijde beleggingsgemeenschap, maakte vandaag de resultaten van het MSCI 2025 Marktclassificatieoverzicht bekend. Enkele hoogtepunten van het overzicht van dit jaar voor MSCI zijn: Uitbreiding van het overleg over een mogelijke herclassificatie van Bulgarije van een autonome naar een frontiermarktstatus Voortzetting van het toezicht op de tenuitv...
Back to Newsroom