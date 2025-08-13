Andersen Consulting與Alamo Consultores攜手擴展平台業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Alamo Consultores簽署合作協議，進一步擴展其技術轉型服務能力。

Alamo Consultores于2012年在阿根廷成立，是一家精品顧問公司，為拉丁美洲、北美洲和歐洲的客戶提供客製化技術解決方案。該公司提供涵蓋整個SAP生命週期的端對端支援，包括實施、升級和持續管理，服務於零售、製造、金融、物流、能源、醫療保健和汽車產業等領域的客戶。Alamo Consultores的服務範圍還包括功能與技術顧問、系統移轉、永續發展顧問、數位化轉型及外包服務。

創辦人兼執行長Pablo Villamil表示：「在Alamo Consultores，我們專注於化繁為簡，協助客戶憑藉靈活性、誠信和長遠眼光，透過技術實現發展。成為Andersen Consulting的合作公司後，我們能夠擴大服務範圍，將自身在技術轉型方面的經驗應用於更廣泛的全球挑戰。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「技術轉型的成功離不開深厚的技術累積和高效的執行能力。Alamo Consultores深耕企業資源規劃(ERP)和供應鏈系統領域，其精準度和實施經驗將強化我們的服務能力，協助客戶實現營運現代化和流程最佳化。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

