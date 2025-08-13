-

Riskified与HUMAN联手，助力商家拥抱可信的AI购物代理商务

AI购物代理正在改写规则。Riskified与HUMAN通过为商家提供前所未有的可见性、控制和保护，重新定义智能代理时代的电子商务成功标准

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球电子商务欺诈防范与风险情报领域的领军企业Riskified (NYSE: RSKD)宣布，与领先的网络安全公司HUMAN Security达成新的合作伙伴关系。双方秉持共同愿景，致力于推进统一的安全框架，帮助商家通过新兴的智能代理渠道安全地赢得市场并实现增长。此次合作凸显了双方的共同承诺：利用各自行业领先的AI平台和广泛的网络洞察，为数字商务的下一个时代保驾护航。

尽管完全自主的购物代理尚未普及，但消费者已越来越多地使用ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Llama和Perplexity等大型语言模型(LLM)来研究产品、比较价格和发现优惠。这种行为加上技术的快速进步（包括LLM领军企业宣布的LLM浏览器体验），既带来了新机遇，也带来了新风险。对于商家而言，早期采用AI驱动购物模式的企业有望赢得新客户并提高转化率。然而，当AI代理进行交易时，基于规则的欺诈管理可能会失效——这会消除关键的行为信号，导致更多误拒交易或未被发现的欺诈行为。

若缺乏信任框架，商家可能面临收入损失、库存被操纵和声誉受损的风险。Riskified商家网络的早期数据显示，在某些行业中，由LLM引流的流量风险更高。例如，某大型票务商家的LLM引流流量风险是Google搜索流量的2.3倍。另一个例子是，某电子产品商家的此类流量风险为普通流量的1.8倍。Riskified还发现了自动经销商套利的早期迹象：AI代理被用于快速抢购库存，然后通过欺诈性店面加价转售，而其他代理随后会推荐这些商品。若不加以管控，这些策略可能会扰乱定价策略、损害客户信任，并导致商家遭受重大收入损失。

Riskified和HUMAN成为首批直接应对这些挑战的企业。除了与HUMAN合作外，Riskified还推出了多项解决方案和工具，旨在加强智能代理电子商务领域的欺诈与滥用防范。其中包括：

  1. AI Agent ApproveAWS Marketplace上的MCP服务器包，供供应方（商家）和需求方(LLM)与Riskified平台API进行通信，加速AI购物代理的安全应用。
  2. AI Agent Intelligence：Riskified控制中心的仪表板视图，用于监控源自AI购物代理的电子商务订单。
  3. AI Agent Policy Builder：智能代理政策滥用防范的配置与执行，包括检测程序化退货滥用、经销商套利和促销活动滥用。

通过将HUMAN近期推出的、具备AgenticTrust功能的HUMAN Sightline与Riskified在电子商务风险管理（包括欺诈防范、退单保护和政策滥用防范）方面的专业知识相结合，商家可以在人类和AI驱动的交互中应用一致的信任政策和交易决策。这种协作方式旨在帮助商家自信地接受更多合法的AI驱动购买、拦截复杂欺诈，并保护客户关系。

“在AI代理代表个人进行交易的世界里，身份验证和信任建立变得更加复杂。通过与HUMAN合作并开发新的智能代理工具和功能，我们为商家提供了安全拥抱这一转变的方法，将潜在威胁转化为新的盈利性数字渠道。”Riskified首席技术官、联合创始人Assaf Feldman表示。

“我们非常高兴能与Riskified作为首发合作伙伴携手，将具备AgenticTrust功能的HUMAN Sightline与其电子商务风险管理专业知识相结合，助力建立智能代理商务的可信生态系统。”HUMAN Security首席战略官John Searby表示。“HUMAN提供信任层和可见性，用于识别和管理AI购物代理的交互行为，使商家能够制定并执行‘信任与否’的决策策略。Riskified则在电子商务交易欺诈防范、退单保护和政策滥用防范方面拥有深厚的专业知识。双方携手合作，将帮助商家批准更多合法的AI驱动订单、减少误拒交易并保护利润，为智能代理商务如何安全且盈利地发展树立标准。”

如需了解更多关于Riskified在智能代理商务方面的观点、工具和能力的信息，请访问Riskified的博客

关于Riskified

Riskified (NYSE: RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified电子商务风险管理平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问www.riskified.com

关于HUMAN

HUMAN是一家领先的网络安全公司，致力于保护数字世界的完整性。我们支持人类、机器人和AI代理等所有在线参与者之间的可信交互与交易。Human Defense Platform通过高保真决策能力保护整个客户旅程，抵御机器人、欺诈和数字威胁。每周，HUMAN验证20万亿次数字交互，提供无与伦比的遥测数据，即便面对最复杂的威胁也能快速高效响应。HUMAN被客户评为G2领导者，持续树立网络安全领域的标准。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

投资者关系：

Chett Mandel
投资者关系主管
ir@riskified.com

企业传播：

Cristina Dinozo
高级传播总监
press@riskified.com

Industry:

Riskified

NYSE:RSKD
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

投资者关系：

Chett Mandel
投资者关系主管
ir@riskified.com

企业传播：

Cristina Dinozo
高级传播总监
press@riskified.com

More News From Riskified

Riskified发布Adaptive Checkout：最大限度提高电子商务转化率的人工智能防诈技术

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务反诈骗和风险情报领域的领导者Riskified高兴地宣布推出Adaptive Checkout，这一开创性的解决方案旨在通过避免误拒优质订单来提高转化率，同时也减少了电子商务商家的诈骗行为。Riskified退款保证产品（Chargeback Guarantee）的这一高级配置通过整合强大的新转化优化引擎，增强了现有的防诈模型。该引擎可根据每笔交易的风险等级智能调控结账流程，确保更多合法交易获得核准，同时减少诈骗行为。 传统的防诈系统依赖于嵌套规则，做出二元核准/拒绝决定，从而有可能导致误拒、冒犯客户和销售损失。Riskified的Adaptive Checkout摒弃了这种传统模式，根据订单的独特风险特征、经验证的购物历史以及来自Riskified全球商户网络的数亿个数据接触点，智能调控每个结账流程。Adaptive Checkout利用人工智能，为每笔交易定制结账流程，对选定的高风险订单采取额外的安全措施，使商家能够放心地核准更多真实订单，同时在流程的各个阶段阻止诈骗行为。 Riskified首席执行官兼联合创...

Ascend 2025走向全球： Riskified领先的电子商务反诈骗峰会将在全球六个城市举行

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务反诈骗和风险情报领域的领导者Riskified (NYSE:RSKD) 骄傲地宣布，其顶尖反诈骗与风险情报峰会Ascend将向全球扩展。Ascend之前仅在美国举办，现将横跨全球六大城市： 纽约、伦敦、墨尔本、上海、东京和圣保罗。这一独特的系列活动将带来针对特定地区和行业的见解和策略，发布技术创新和工具，展示成功案例和最佳实践，帮助商家核准更多电子商务订单，克服风险挑战，果断采取行动，实现业务盈利增长。 应对全球挑战的全球峰会 Ascend 2025将汇聚电子商务和零售业领袖、反诈骗专家和支付创新者。来自全球各地的演讲嘉宾包括：Booking.com支付欺诈运营经理Andreas Zodhiates、Macy's欺诈分析总监Paul Woosley、Louis Vuitton电子商务经理Pierre-Edouard Potdevin、Louis Vuitton全球欺诈与BO项目经理Marie Rousselot、Wolfe反诈副总裁Dajana Gajic-Fisic和Appriss Retail首席执行官Mich...

Riskified将于3月5日（星期三）公布第四季度及全年财务业绩

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子商务欺诈和风险情报领域的领导者Riskified Ltd. (NYSE: RSKD)今天宣布，将在2025年3月5日开市前发布其2024年第四季度及全年财务业绩。管理层将于美国东部时间当天上午8:30举行电话会议和网络直播，讨论公司的业务和财务业绩。 Riskified 2024年第四季度及全年财务业绩电话会议 日期：2025年3月5日（星期三） 时间：美国东部时间上午8:30 电话拨入：要通过电话参加电话会议，请通过此注册链接注册，您将获得详细的拨入信息。为避免延误，我们鼓励参与者在预定开始时间前15分钟拨入电话会议。 网络直播：电话会议的实时和存档网络直播可从公司“投资者关系”网站的“活动和演示文稿”部分访问，网址：https://ir.riskified.com/。 关于Riskified Riskified (NYSE:RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Risk...
Back to Newsroom