Riskified与HUMAN联手，助力商家拥抱可信的AI购物代理商务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球电子商务欺诈防范与风险情报领域的领军企业Riskified (NYSE: RSKD)宣布，与领先的网络安全公司HUMAN Security达成新的合作伙伴关系。双方秉持共同愿景，致力于推进统一的安全框架，帮助商家通过新兴的智能代理渠道安全地赢得市场并实现增长。此次合作凸显了双方的共同承诺：利用各自行业领先的AI平台和广泛的网络洞察，为数字商务的下一个时代保驾护航。

尽管完全自主的购物代理尚未普及，但消费者已越来越多地使用ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Llama和Perplexity等大型语言模型(LLM)来研究产品、比较价格和发现优惠。这种行为加上技术的快速进步（包括LLM领军企业宣布的LLM浏览器体验），既带来了新机遇，也带来了新风险。对于商家而言，早期采用AI驱动购物模式的企业有望赢得新客户并提高转化率。然而，当AI代理进行交易时，基于规则的欺诈管理可能会失效——这会消除关键的行为信号，导致更多误拒交易或未被发现的欺诈行为。

若缺乏信任框架，商家可能面临收入损失、库存被操纵和声誉受损的风险。Riskified商家网络的早期数据显示，在某些行业中，由LLM引流的流量风险更高。例如，某大型票务商家的LLM引流流量风险是Google搜索流量的2.3倍。另一个例子是，某电子产品商家的此类流量风险为普通流量的1.8倍。Riskified还发现了自动经销商套利的早期迹象：AI代理被用于快速抢购库存，然后通过欺诈性店面加价转售，而其他代理随后会推荐这些商品。若不加以管控，这些策略可能会扰乱定价策略、损害客户信任，并导致商家遭受重大收入损失。

Riskified和HUMAN成为首批直接应对这些挑战的企业。除了与HUMAN合作外，Riskified还推出了多项解决方案和工具，旨在加强智能代理电子商务领域的欺诈与滥用防范。其中包括：

通过将HUMAN近期推出的、具备AgenticTrust功能的HUMAN Sightline与Riskified在电子商务风险管理（包括欺诈防范、退单保护和政策滥用防范）方面的专业知识相结合，商家可以在人类和AI驱动的交互中应用一致的信任政策和交易决策。这种协作方式旨在帮助商家自信地接受更多合法的AI驱动购买、拦截复杂欺诈，并保护客户关系。

“在AI代理代表个人进行交易的世界里，身份验证和信任建立变得更加复杂。通过与HUMAN合作并开发新的智能代理工具和功能，我们为商家提供了安全拥抱这一转变的方法，将潜在威胁转化为新的盈利性数字渠道。”Riskified首席技术官、联合创始人Assaf Feldman表示。

“我们非常高兴能与Riskified作为首发合作伙伴携手，将具备AgenticTrust功能的HUMAN Sightline与其电子商务风险管理专业知识相结合，助力建立智能代理商务的可信生态系统。”HUMAN Security首席战略官John Searby表示。“HUMAN提供信任层和可见性，用于识别和管理AI购物代理的交互行为，使商家能够制定并执行‘信任与否’的决策策略。Riskified则在电子商务交易欺诈防范、退单保护和政策滥用防范方面拥有深厚的专业知识。双方携手合作，将帮助商家批准更多合法的AI驱动订单、减少误拒交易并保护利润，为智能代理商务如何安全且盈利地发展树立标准。”

如需了解更多关于Riskified在智能代理商务方面的观点、工具和能力的信息，请访问Riskified的博客。

关于Riskified

Riskified (NYSE: RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified电子商务风险管理平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。如需了解更多信息，请访问www.riskified.com。

关于HUMAN

HUMAN是一家领先的网络安全公司，致力于保护数字世界的完整性。我们支持人类、机器人和AI代理等所有在线参与者之间的可信交互与交易。Human Defense Platform通过高保真决策能力保护整个客户旅程，抵御机器人、欺诈和数字威胁。每周，HUMAN验证20万亿次数字交互，提供无与伦比的遥测数据，即便面对最复杂的威胁也能快速高效响应。HUMAN被客户评为G2领导者，持续树立网络安全领域的标准。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。