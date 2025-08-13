Riskified collabora con HUMAN per aiutare gli operatori del settore ad adottare l'e-commerce basato su agenti affidabili per lo shopping AI

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nell'intelligence sui rischi e nella prevenzione delle frodi nell'e-commerce, ha annunciato una nuova collaborazione con HUMAN Security, leader nella sicurezza informatica. La partnership si basa su una visione comune mirata alla promozione di un framework di sicurezza unificato, in grado di aiutare i commercianti ad affermarsi e a espandersi senza rischi tramite gli emergenti canali basati sugli agenti. Questa collaborazione enfatizza l'impegno congiunto mirato allo sfruttamento delle rispettive piattaforme AI leader di settore e delle approfondite competenze di rete, per tutelare la prossima era del commercio digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.