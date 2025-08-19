Signalyst geht Partnerschaft mit Innowise ein, um eine fortschrittliche Investment-Signalplattform einzuführen

ESCHBORN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Signalyst, ein Anbieter wissenschaftlich fundierter Anlagesignale gab heute den Start seiner hochmodernen Anlagesignalplattform bekannt, die in Zusammenarbeit mit dem globalen Technologieunternehmen Innowise entwickelt wurde. Die neue Infrastruktur macht quantitativen Anlageschutz auf institutionellem Niveau einem breiteren Anlegerkreis zugänglich und könnte die Art und Weise verändern, wie Marktteilnehmer mit Finanzkrisen und volatilen Marktbedingungen umgehen.

Die Markteinführung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, da traditionelle Anlageansätze angesichts der Marktvolatilität und wirtschaftlicher Unsicherheit vor großen Herausforderungen stehen. Signalyst nutzt etablierte, wissenschaftliche Modelle zur Ableitung umsetzbarer Signale und macht diese über die gemeinsam mit Innowise entwickelte Plattform zugänglich. So ermöglicht Signalyst den Zugang zu anspruchsvollen Finanzindikatoren, die sonst außerhalb großer Finanzinstitute nicht verfügbar sind.

Revolution im traditionellen Anlagerisikomanagement

Die Plattform bildet das Herzstück und bietet Anlegern anspruchsvolle quantitative Analysemöglichkeiten, die sich nahtlos in bestehende Anlageprozesse integrieren. Signalysts Bayesian Change Point Detection-Methode – ein statistischer Ansatz mit Anwendungsgebieten von der Pandemiemodellierung bis zur Industriediagnostik – liefert objektive, modellbasierte Bewertungen von Marktphasenübergängen, die sowohl passive Strategien als auch aktive Anlageansätze verbessern.

Investmentmanager können die Signale als unvoreingenommene quantitative Inputs für die Portfoliokonstruktion nutzen, während Asset Allokatoren klare quantitative Bewertungen verschiedener Anlageklassen für taktische und strategische Allokationsentscheidungen erhalten. Finanzberater profitieren von objektiven, modellbasierten Marktbewertungen, die dazu beitragen, Kapital in Baisse-Märkten zu erhalten und Chancen in Bullen-Märkten zu erkennen.

„Unsere Partnerschaft mit Innowise hat maßgeblich zur Verwirklichung unserer Vision beigetragen“, sagte Konrad Sippel, CEO und Mitgründer von Signalyst. „Sie haben unseren Bedarf an einer skalierbaren und modernen Datenplattform verstanden, die Kunden mühelos Finanzdaten liefert. Das Ergebnis übertrifft unsere Erwartungen in Bezug auf Funktionalität und Design.“

Umfassende Digitale Infrastruktur

Innowise lieferte zwei integrierte Lösungen für Signalyst:

Website und Corporate Design Plattform:

Umfassende Entwicklung der visuellen Identität und Markenrichtlinien

Moderne, flexible Website basierend auf zukunftssicherer Technologie

Self-Service-Content-Management-Funktionen für Geschäftskunden

Professionelle Präsentation komplexer quantitativer Anlagekonzepte

Datenbereitstellungsplattform:

Skalierbare Architektur für zukünftiges Wachstum des Kundenstamms und des Produktangebots

Multichannel-Datenverteilung über Online-Dashboards, API und E-Mail

Interaktive Self-Service-Tools ermöglichen es Kunden, ihre Datenbereitstellungspräferenzen anzupassen

Cloudbasierte Infrastruktur gewährleistet Zuverlässigkeit und Leistung

Neugestaltung der Investment-Technologielandschaft

Die Zusammenarbeit steht für die Weiterentwicklung der Investmenttechnologie-Infrastruktur. Fortschrittliche statistische Methoden werden durch hochentwickelte Cloud-basierte Plattformen für alle Anlegergruppen zugänglicher. Diese Entwicklung könnte die Entscheidungsfindung in der gesamten Investmentbranche verbessern – von institutionellen Vermögensverwaltern, die Pensionsfonds betreuen, bis hin zu Finanzberatungsfirmen, die vermögende Kunden betreuen.

Über Signalyst

Signalyst bietet professionelle Anlagesignale basierend auf dem Bayesian Change Point Detection-Modell und hilft Anlegern, große Verluste in Baisse-Märkten zu vermeiden. Jedes Signal ist wissenschaftlich geprüft, einfach zu implementieren und bietet exklusiven Zugang zu validierten quantitativen Strategien.

Über Innowise

Innowise unterstützt Kunden weltweit mit individueller Softwareentwicklung und IT-Personalaufstockung. Innowise ist in über 15 Ländern in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten tätig und arbeitet mit Unternehmen jeder Größe zusammen – vom Start-up bis zum internationalen Großkonzern.