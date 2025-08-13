MSCI与PNC Bank达成战略合作，拓展个性化财富管理服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MSCI Inc. (NYSE: MSCI)与PNC Bank已建立战略合作关系，为PNC的财务顾问提供使用MSCI Wealth Manager的权限。MSCI Wealth Manager是一个完全集成的数字平台，配备强大的分析能力、投资组合管理工具、机构级研究及解决方案，助力顾问为终端投资者打造更具个性化的服务体验。

从高净值人群、新兴富裕人士到成熟的大型机构投资者，资产和财富管理者越来越多地被要求打造定制化投资组合，以反映终端客户独特的财务目标、风险承受能力和价值取向。MSCI Wealth Manager旨在通过将投资组合构建、模型管理、分析及客户方案生成整合到单一解决方案中，支持顾问为更广泛的客户群体提供量身定制的财务建议。

MSCI Wealth Manager基于MSCI的多资产类别(MAC)风险模型构建统一生态系统，进而连接顾问与投资团队。该解决方案旨在根据客户的风险偏好识别异常资产，从而快速呈现客户投资组合中的风险。此外，顾问可在MSCI Wealth Manager平台上围绕建议的资产配置，对客户的投资组合进行比较、调整和个性化定制。

借助MSCI Wealth Manager，顾问能够：

通过提供基本的透明多资产分析、风险分解工具和基于结果的投资洞察（可根据个人投资者的目标进行调整），为客户带来差异化体验；

利用MSCI在指数构建、可持续发展、私人资产覆盖以及因子建模方面的深厚专业知识，挖掘新的机遇；以及

分析当前及潜在客户的投资报表中的投资组合数据，这些报表可直接上传至平台。

MSCI财富业务全球主管Alex Kokolis表示：“MSCI Wealth很荣幸能为PNC提供支持，助力其持续提升个性化财富管理体验。此次合作反映了行业内一个日益明显的趋势：顾问们正寻求更好的方法来应对市场复杂性，满足不断变化的客户需求。借助MSCI Wealth Manager，像PNC这样的公司能够为其顾问配备洞察、数据和技术，从而扩大建议的覆盖范围，更清晰、更自信地为客户提供支持。”

关于MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI)通过为金融生态系统中的各方参与者搭建共同的沟通语言，助力全球市场发展。我们以研究为基础的数据、分析和指数辅以先进的技术，为全球投资者树立标准，帮助客户洞察风险与机遇，从而做出更好的决策并释放创新潜力。我们的服务对象包括资产管理机构与资产所有者、私募市场发起人与投资者、对冲基金、财富管理机构、银行、保险公司以及企业。如需了解更多信息，请访问 www.msci.com 。

