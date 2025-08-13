-

Andersen Consulting breidt platform uit met Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn technologische transformatiemogelijkheden uit via een samenwerkingsovereenkomst met Alamo Consultores.

Alamo Consultores, opgericht in Argentinië sinds 2012, is een niche-adviesbureau dat op maat gemaakte technologische oplossingen levert aan klanten in Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf biedt end-to-end ondersteuning gedurende de SAP-levenscyclus, inclusief implementatie, upgrades en doorlopend beheer, aan klanten in de detailhandel, productie, financiële sector, logistiek, energie, gezondheidszorg en de auto-industrie. Het dienstenaanbod van Alamo Consultores omvat functioneel en technisch advies, systeemmigraties, duurzaamheidsadvies, digitale transformatie en outsourcing.

"Bij Alamo Consultores richten we ons op het omzetten van complexiteit in helderheid, zodat klanten zich flexibel, integer en met een langetermijnvisie kunnen ontwikkelen door middel van technologie," aldus Pablo Villamil, oprichter en CEO. "Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we ons bereik vergroten en onze ervaring in technologische transformatie inzetten voor een breder scala aan wereldwijde uitdagingen."

"Technologische transformatie is niet succesvol zonder de juiste technische diepgang en uitvoering," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Met een sterke focus op ERP- en supply chain-systemen biedt Alamo Consultores een niveau van precisie en implementatie-ervaring die ons vermogen vergroot om klanten te ondersteunen bij het moderniseren van hun activiteiten en het optimaliseren van hun processen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

