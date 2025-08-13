Growvana與Kudos Networks宣布建立策略性合作夥伴關係，協助亞洲品牌開拓美國零售市場

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的先進電子商務賦能平台Growvana已與全球零售賦能公司Kudos Networks達成合作，以擴大Growvana在中國市場的影響力，並協助亞洲製造商在美國電子商務市場取得成功。此次合作整合了Growvana成熟的市場基礎設施與Kudos強大的亞洲可信品牌網路，將加快品牌入駐Amazon Vendor Central及其他平台的進程。

Growvana創辦人、總裁Rohan Thambrahalli表示：「透過與Kudos Networks合作，我們得以接觸到一些亞洲成長最快的品牌。他們在該地區的深厚根基與良好聲譽，與我們協助品牌更快成長、減少營運阻力、提升市場獲利能力的使命高度契合。儘管關稅帶來了不確定性，但許多一流亞洲品牌將此視為擴大美國市場佔有率、領先全球競爭對手的契機。」

Growvana能讓符合資質的Seller Central品牌獲得美國知名零售商直接供應商專屬的權益，同時無需承擔成為實際供應商的複雜流程。借助預測性庫存分析、便捷的一鍵式數位入駐以及整合式融資服務，Growvana簡化了營運流程、降低了成本，並加快了收入成長。此外，Growvana與Kudos的合作還開啟了龐大的品牌和製造商生態系統，進一步推動家居用品、消費電子和生活型態產品等關鍵國際品類的擴張。

Kudos Networks創辦人Miles Chen表示：「Kudos很榮幸能成為世界一流的亞洲製造商與美國零售市場之間的橋樑。Growvana的平台為我們的客戶提供了清晰的路徑，協助他們在Vendor Central以及Target、Best Buy和Home Depot等零售商處實現規模擴張。我們很高興能攜手合作，為準備好在全球擴張的品牌帶來成功。」

Chen還指出，經濟波動和關稅是此次合作恰逢其時的關鍵原因。他表示：「關稅是一個影響著許多中國及其他亞洲企業的因素。但風險與機會總是並存的。美國仍是全球最強勁的消費市場——中國製造商深知現在是行動的時刻。如果其他企業選擇退縮，那麼這正是有膽識的品牌挺身而出的時機。」

Growvana與Kudos將共同開發入駐計畫、協調品牌溝通，並協助亞洲企業從Seller Central擴展至Vendor Central。隨著Amazon第三方環境的競爭日益激烈，這一策略變得愈發具有吸引力。

歡迎有意擴大美國市場的品牌和製造商與Growvana和Kudos取得聯絡，探索這一新合作如何加快其成長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://growvana.com。

關於Growvana

Growvana是下一代電子商務平台，專為市場賣家打造，旨在讓他們獲得美國頂尖零售商直接供應商專屬的優勢，同時規避傳統供應商模式的複雜性。該平台能夠加快收入確認週期、實現營運成本最佳化，並憑藉對收入、庫存和獲利能力的即時洞察，提供強大的預測性庫存分析。透過顯著降低營運風險、開啟創新商業模式，Growvana協助Seller Central品牌實現盈利性成長。

關於Kudos Networks

KUDOS NETWORKS是一家專注於北美零售通路開發與品牌營運的跨境服務提供者。我們的團隊由經驗豐富的專業人士組成，其中許多人擁有超過20年的零售業專業知識，並與Walmart、Target、Home Depot和Lowe’s等北美頂尖零售商建立了穩固的合作關係。身為Walmart和Target的官方合作夥伴，我們為品牌提供從線上平台整合到線下零售擴張的端對端解決方案，確保其在北美市場實現順暢在地化和永續成長。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。