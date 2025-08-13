Amazfit 携手女子精英越野跑选手 Ruth Croft 与 Rosa Lara Feliu，推动运动手表创新

加利福尼亚州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazfit 是 Zepp Health（纽交所代码：ZEPP）旗下全球领先的智能穿戴品牌。今天，Amazfit 宣布与世界顶尖越野和超马选手之一 Ruth Croft 建立里程碑式合作关系。该品牌同时欢迎西班牙山地跑新星 Rosa Lara Feliu 加入其不断壮大的全球精英运动团队。

Croft 出生并成长于新西兰，已在越野跑巅峰领域征战十余年。她的职业生涯包括在 Golden Trail World Series、Mont Blanc Marathon、OCC by UTMB 和 Les Templiers 斩获冠军，并在多场最具竞争力的超马比赛中名列前茅。自 2020 年开始转战超长距离赛事以来，她先后夺得 Western States Endurance Run 100 英里、Tarawera 100K 和 CCC by UTMB 的冠军，并在 2024 年首次参加 UTMB Mont-Blanc 即获得亚军。

超越赞助：运动员驱动的创新

此次合作并非传统意义上的赞助。Croft 拥有与另一个领先运动手表品牌密切合作超过五年的经验，将带来运动员洞察、市场专业知识与产品开发经验的独特结合。

Croft 将参与新品开发及现有产品优化。凭借对运动表现需求的深刻理解，以及严谨的训练与比赛态度，与 Amazfit 研发团队密切合作，助力打造市场上最先进、真正以运动员需求为核心的运动手表。

"我对在全球舞台上代表 Amazfit 和亲身参与产品开发过程同样感到兴奋。"Ruth Croft 表示，"我花费数年时间了解运动员对运动手表的真正需求，我期待将这些经验带给 Amazfit，帮助品牌在创新和品质上树立行业标杆。"

"Ruth 不仅仅是一名精英运动员，更是塑造我们产品未来的合作伙伴，"Amazfit 全球营销总监 Scott Shepley 表示，"她兼具世界级竞技水平与深厚的产品知识，完美契合我们打造具有顶级性能、真正贴合运动员需求的可穿戴设备的愿景。"

Rosa Lara Feliu：欧洲新兴力量

与 Croft 一同加盟的 Rosa Lara Feliu，是欧洲山地跑领域冉冉升起的新星，以沉稳、战术性强的比赛风格以及与西班牙大众越野社区的紧密联系而闻名。她的突破性表现包括在 Marathon du Mont-Blanc 和 Zegama-Aizkorri 取得优异成绩，并赢得 Val d’Aran by UTMB 赛事的冠军。Rosa 代表着将竞技雄心与真诚个性相融合的新一代精英女运动员，使她成为 Amazfit 在南欧不断增长影响力的理想契合人选。

科技赋能的表现

两位运动员将在训练和赛事准备中使用 Amazfit 最耐用的 GPS 探险手表 T-Rex 3，以及轻量级、高韧性的 Helio Strap。T-Rex 3 专为极端环境下的耐力表现打造，可提供海拔攀升、心率、恢复及实时配速等先进追踪功能，对应对技术难度高的赛道和长距离疲劳管理至关重要。

构建全球越野跑社区

凭借 Croft 无可争议的全球影响力和 Rosa 在欧洲快速上升的号召力，Amazfit 不断强化其作为全球耐力运动社群可信赖伙伴的地位。品牌在性能运动领域的投资持续增长，包括与 HYROX、Escape from Alcatraz Triathlon 及 Bentonville Bike Fest 的合作——这都是其“由运动员打造、为运动员服务”的长期战略的一部分。

关于Amazfit

Amazfit是专注于健康与健身的全球领先智能穿戴品牌，隶属于总部位于荷兰霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分布式组织模式运营，团队成员和办事处遍及美洲、欧洲、亚洲及全球其他市场。

Amazfit 提供丰富多样的智能手表与手环产品，其品牌主张 “Discover Amazing（探索非凡）” 鼓励用户突破界限、超越期待，在每一刻中发现惊喜。Amazfit 由 Zepp Health 自主研发的健康管理平台提供支持，该平台提供基于云的 24/7 可执行洞察和指导，帮助用户实现其健康目标。

Amazfit智能手表以卓越工艺著称，曾斩获iF设计奖、红点设计奖等多项设计大奖。Amazfit于2015年推出，深受数百万用户喜爱，其产品在美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的90多个国家均有销售。如需了解更多信息，请访问 www.amazfit.com 。

