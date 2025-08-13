Andersen Consulting élargit sa plateforme avec Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting étend ses capacités en matière de transformation technologique grâce à un accord de collaboration avec Alamo Consultores.

Présente en Argentine depuis 2012, Alamo Consultores est une firme de conseil boutique qui offre des solutions technologiques personnalisées à des clients en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe. L’entreprise assure un soutien complet tout au long du cycle de vie SAP, incluant la mise en œuvre, les mises à niveau et la gestion continue, auprès de clients issus des secteurs du commerce de détail, de la fabrication, de la finance, de la logistique, de l’énergie, de la santé et de l’automobile. Les services d’Alamo Consultores couvrent le conseil fonctionnel et technique, les migrations de systèmes, le conseil en développement durable, la transformation numérique et la sous-traitance.

« Chez Alamo Consultores, nous nous efforçons de convertir la complexité en clarté, afin de permettre à nos clients d'évoluer grâce à la technologie avec flexibilité, intégrité et vision à long terme », a déclaré Pablo Villamil, fondateur et PDG. « Devenir une société collaboratrice d'Andersen Consulting nous permet d'étendre notre portée et d'appliquer notre expérience en matière de transformation technologique à un ensemble plus large de problématiques internationales. »

« La transformation technologique ne peut réussir sans une expertise technique approfondie et une mise en œuvre adéquate », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général et président international d'Andersen. « En mettant l'accent sur les systèmes ERP et les chaînes logistiques, Alamo Consultores apporte un niveau de précision et une expérience de mise en œuvre qui renforcent notre capacité à aider nos clients à moderniser leurs opérations et à optimiser leurs processus. »

Andersen Consulting est une pratique de conseil internationale offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative sur une plateforme internationale avec plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.