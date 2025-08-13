MSCI stringe una collaborazione strategica con PNC Bank per espandere la gestione patrimoniale personalizzata
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e PNC Bank hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strategica per offrire ai consulenti finanziari di PNC accesso a MSCI Wealth Manager, una piattaforma digitale completamente integrata, dotata di solide funzioni di analisi, di strumenti di gestione del portafoglio e di funzionalità e di soluzioni di livello istituzionale per aiutare i consulenti a creare esperienze più personalizzate per gli investitori finali.
Dai singoli con un patrimonio netto elevato e dagli appartenenti alla nuova classe benestante fino a investitori istituzionali sofisticati e di grandi dimensioni, ai gestori patrimoniali viene sempre più spesso richiesto di creare portafogli personalizzati che riflettano gli obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio e i valori specifici dei loro clienti finali. MSCI Wealth Manager è stato sviluppato per sostenere gli sforzi dei consulenti nel offrire consulenza finanziaria su misura a un più ampio ventaglio di clienti, integrando in un'unica soluzione lo sviluppo di portafogli, la gestione dei modelli, l'analisi e la generazione di proposte ai clienti.
