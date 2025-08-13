-

MSCI stringe una collaborazione strategica con PNC Bank per espandere la gestione patrimoniale personalizzata

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) e PNC Bank hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strategica per offrire ai consulenti finanziari di PNC accesso a MSCI Wealth Manager, una piattaforma digitale completamente integrata, dotata di solide funzioni di analisi, di strumenti di gestione del portafoglio e di funzionalità e di soluzioni di livello istituzionale per aiutare i consulenti a creare esperienze più personalizzate per gli investitori finali.

Dai singoli con un patrimonio netto elevato e dagli appartenenti alla nuova classe benestante fino a investitori istituzionali sofisticati e di grandi dimensioni, ai gestori patrimoniali viene sempre più spesso richiesto di creare portafogli personalizzati che riflettano gli obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio e i valori specifici dei loro clienti finali. MSCI Wealth Manager è stato sviluppato per sostenere gli sforzi dei consulenti nel offrire consulenza finanziaria su misura a un più ampio ventaglio di clienti, integrando in un'unica soluzione lo sviluppo di portafogli, la gestione dei modelli, l'analisi e la generazione di proposte ai clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste dei media
PR@msci.com
Melanie Blanco +1 212 981 1049
Konstantinos Makrygiannis +44 77 6893 0056
Tina Tan +852 2844 9320

Servizio clienti globale MSCI
Servizio clienti EMEA + 44 20 7618 2222
Servizio clienti Americhe +1 888 588 4567
Servizio clienti Asia-Pacifico + 852 2844 9333

Industry:

MSCI Inc.

NYSE:MSCI
Release Versions
EnglishSpanishFrenchItalian (Summary)

