Suntory amplía su colaboración con Rimini Street para crear una aplicación móvil innovadora de bienestar para su público global

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soluciones integrales de soporte, gestión e innovación de software empresarial, y líder en soporte de terceros para software Oracle, SAP y VMware, acaba de anunciar que Suntory, el fabricante mundial de bebidas y productos alimenticios emblemáticos, ha seleccionado a Rimini Consult™ para acelerar el lanzamiento de Comado, una aplicación móvil para los miembros de Suntory Wellness, como parte de su expansión estratégica en el sector de la salud.

Suntory, que ya aprovecha la experiencia y el ahorro de costos que le proporciona Rimini Support™ para sus sistemas Oracle, incluidos Oracle Database, Oracle Technology e Hyperion, ha seleccionado al equipo de servicios profesionales de Rimini Street para desarrollar su nueva plataforma de interacción con los clientes basada en sus sistemas Oracle.

“La ventaja de contratar varios servicios con Rimini Street es que conocen a fondo nuestros sistemas y saben cómo maximizar su potencial”, señaló Takuro Yamashita, subdirector de Suntory Systems Technology, el departamento de TI del Grupo Suntory. “Dada su excelente trayectoria en materia de asistencia, estábamos seguros de que podrían ayudarnos a poner en marcha este proyecto estratégico sin añadir gastos innecesarios ni retrasos, y Rimini Street lo ha hecho de forma brillante”.

Desde el soporte hasta la estrategia, Suntory elige a Rimini Street como su socio preferido y de confianza

En 2021, Suntory tomó la decisión estratégica de modificar todo el mantenimiento de sus productos Oracle del soporte del proveedor a Rimini Street, lo que se tradujo en un ahorro muy importante de costos, del 50%. Gracias a la atención de calidad y los conocimientos técnicos del equipo de ingeniería de Rimini Street, Suntory pudo aumentar aún más su eficiencia, lo que permitió a su equipo de TI pasar de trabajar en el mantenimiento de los sistemas a centrarse en proyectos de mayor valor.

Con el creciente interés y las mayores inversiones en el sector de la salud, Suntory está desarrollando rápidamente innovaciones para promover el bienestar de los ciudadanos. Una de esas soluciones es Comado, una aplicación móvil gamificada y basada en puntos para los miembros de Suntory Wellness. Para hacer realidad esta visión, Suntory necesitaba múltiples entornos, experiencia en bases de datos Oracle y una ejecución fluida.

“Ya habíamos asignado a nuestro equipo de TI a proyectos prioritarios y no disponíamos de los recursos internos necesarios para poner en marcha esta iniciativa. En ese momento se estaban lanzando varios desarrollos de aplicaciones estratégicas, y era esencial ampliar los entornos de desarrollo de los sistemas existentes para su integración. Además, la Junta directiva nos pidió que lo lanzáramos en un plazo de cuatro meses, lo que nos puso en una situación difícil”, explicó Yamashita. “Por eso, consultamos con Rimini Street desde el minuto uno, no solo por sus conocimientos técnicos, sino para que nos ayudaran con los recursos humanos necesarios para llevar este proyecto a buen puerto, y a tiempo”.

Rimini Street reunió rápidamente a los equipos de ingeniería y servicios profesionales para el proyecto, proporcionando orientación y un plan transparente sobre cómo crearían nuevos entornos de desarrollo y control de calidad, al tiempo que mantendrían una plataforma Oracle estable y escalable.

“La mayoría de las consultoras se limitan a indicar un plazo. Rimini Street nos preguntó cuál era el nuestro”, señaló Yamashita. “El proyecto tuvo que llevarse a cabo en condiciones extremadamente difíciles, pero trabajaron estrechamente con nosotros para garantizar que se satisfacían nuestras necesidades en cada paso. Esto nos permitió cumplir con la fecha límite de lanzamiento sin comprometer la calidad ni tener que comprar más productos”.

“La situación en la que estaba Suntory se ve con mucha frecuencia entre nuestros clientes: la necesidad de competir con rapidez y sin fallos con recursos limitados”, comentó Yusuf Abdul-Rehman, vicepresidente del grupo Rimini Consult. “Muchos de los proveedores de servicios de consultoría suelen ofrecer soluciones de alcance limitado o se centran en vender servicios adicionales, lo que lleva a los clientes por caminos que requieren más inversión de la necesaria para lograr resultados empresariales. Rimini Consult adopta un enfoque holístico para satisfacer las necesidades de los clientes, ‘hacer el trabajo adecuado, al precio adecuado, para lograr los máximos resultados para los clientes’”.

Gracias a la participación activa y comprometida en el proyecto, Suntory no solo logró un lanzamiento exitoso, también avanzó su posición en el creciente mercado del bienestar. Yamashita también dejó un consejo: “Si tiene proyectos que desea llevar a cabo, le recomendamos que los comente con los profesionales de Rimini Street”.

Descubra las ventajas que obtuvo Suntory al elegir una potente combinación de servicios de asistencia y consultoría de un socio de confianza, en este enlace.

