G42 lanceert OpenAI GPT-OSS wereldwijd op Core42's AI Cloud
G42 lanceert OpenAI GPT-OSS wereldwijd op Core42's AI Cloud
Ongeëvenaarde prestaties. Silicium vrijheid. Naadloze toegang via Compass API
- Aangedreven door Compass API – voert OpenAI's open-weight modellen uit op de door u gekozen toonaangevende GPU's en versnellers via een instant API.
- Geoptimaliseerde prestaties – Ongeëvenaarde AI-prestaties, met een buitengewone snelheid van maximaal 3000 tokens per seconde per gebruiker, schaalbaar voor diverse AI-workloads.
- Voor de publieke sector, commerciële en ontwikkelaarsworkloads – levert krachtige agentic systemen met schaalbare, soeverein gecontroleerde implementaties.
ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Core42, een G42-bedrijf gespecialiseerd in soevereine cloud- en AI-infrastructuur, heeft aangekondigd dat de nieuwste open-weight AI-modellen van OpenAI, waaronder gpt-oss-20B en gpt-oss-120B, beschikbaar zijn op het Core42 AI Cloud-platform en direct toegankelijk zijn via de Core42 Compass API.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Andrew Burton
Manager, PR en Communicatie
E-mail: communications@core42.ai