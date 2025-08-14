G42 lanceert OpenAI GPT-OSS wereldwijd op Core42's AI Cloud

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Core42, een G42-bedrijf gespecialiseerd in soevereine cloud- en AI-infrastructuur, heeft aangekondigd dat de nieuwste open-weight AI-modellen van OpenAI, waaronder gpt-oss-20B en gpt-oss-120B, beschikbaar zijn op het Core42 AI Cloud-platform en direct toegankelijk zijn via de Core42 Compass API.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.