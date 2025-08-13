MSCI forge une collaboration stratégique avec PNC Bank pour développer la gestion de patrimoine personnalisée

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE : MSCI) et PNC Bank ont conclu une collaboration stratégique afin de fournir aux conseillers financiers de PNC un accès à MSCI Wealth Manager, une plateforme numérique entièrement intégrée dotée d’analyses robustes, d’outils de gestion de portefeuille, de recherches de qualité institutionnelle et de solutions visant à aider les conseillers à créer des expériences plus personnalisées pour les investisseurs finaux.

Des particuliers fortunés et avec une capacité financière croissante aux grands investisseurs institutionnels sophistiqués, les gestionnaires d’actifs et de patrimoine sont de plus en plus invités à créer des portefeuilles personnalisés qui reflètent les objectifs financiers, la tolérance au risque et les valeurs uniques de leurs clients finaux. MSCI Wealth Manager a été conçu pour soutenir les efforts des conseillers visant à fournir des conseils financiers sur mesure à un plus large éventail de clients en unifiant la construction de portefeuilles, la gestion de modèles, l’analyse et la génération de propositions de clients au sein d’une solution unique.

MSCI Wealth Manager met en relation les conseillers et les équipes d’investissement au moyen d’un écosystème unifié fondé sur le modèle de risque multiclasse d’actifs (MAC) de MSCI. La solution est conçue pour illustrer rapidement les risques dans un portefeuille de clients en identifiant les actifs aberrants en fonction de la propension au risque des clients. En outre, les conseillers peuvent comparer, aligner et personnaliser le portefeuille de leurs clients en fonction des allocations d’actifs recommandées sur la plateforme MSCI Wealth Manager.

Avec MSCI Wealth Manager, les conseillers peuvent :

différencier les expériences de leurs clients en fournissant une base d’analyses multi-actifs transparentes, d’outils de décomposition des risques et d’informations sur les investissements fondées sur les résultats qui peuvent être adaptées aux objectifs d’un investisseur individuel ;

exploiter de nouvelles opportunités en tirant parti de l’expertise approfondie de MSCI en matière de construction d’indices, de durabilité et de couverture d’actifs privés, ainsi que de modélisation des facteurs ; et

analyser les données de portefeuille à partir des déclarations de placement des clients actuels et potentiels, qui peuvent être téléchargées directement sur la plateforme.

« MSCI Wealth est fier de soutenir PNC pour lui permettre de continuer de générer de plus grandes expériences de richesse personnalisées », déclare Alex Kokolis, responsable mondial de la gestion patrimoniale, MSCI. « Cette collaboration reflète une tendance croissante dans l’ensemble du secteur : les conseillers cherchent de meilleures façons de naviguer dans la complexité du marché et de répondre aux besoins changeants des clients. Avec MSCI Wealth Manager, des entreprises comme PNC peuvent fournir aux conseillers des informations, des données et de la technologie qui peuvent être utilisées pour faire évoluer la prestation de conseils et soutenir leurs clients avec plus de clarté et de confiance. »

