-

Amazfit si allea con l'eccellenza del trail running al femminile: insieme a Ruth Croft e a Rosa Lara Feliu promuoverà l'innovazione negli smart watch sportivi

original Amazfit Partners with female Elite Trail Runners Ruth Croft and Rosa Lara Feliu to Drive Innovation in Sports Watches

Amazfit Partners with female Elite Trail Runners Ruth Croft and Rosa Lara Feliu to Drive Innovation in Sports Watches

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, leader mondiale nei dispositivi indossabili smart di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), oggi annuncia una collaborazione storica con Ruth Croft, tra le maggiori trail runner e ultramaratonete mondiali. Il brand dà il benvenuto nel suo crescente team globale di atleti performanti anche a Rosa Lara Feliu, una mountain runner spagnola in rapida affermazione.

Nata e cresciuta in Nuova Zelanda, Ruth Croft conquista da oltre un decennio i vertici di questo sport con una carriera che include prestigiose vittorie: la Golden Trail World Series, la Mont Blanc Marathon, l'OCC by UTMB e Les Templiers, oltre a piazzamenti ai primi posti anche nelle ultramaratone più competitive.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto stampa:
Mary Woodbury
mary.woodbury@zepp.com

Industry:

Zepp Health

NYSE:ZEPP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto stampa:
Mary Woodbury
mary.woodbury@zepp.com

More News From Zepp Health

Riassunto: Amazfit annuncia il nuovo ambasciatore del brand, il campione di corsa Rod Farvard

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un marchio globale leader nel settore dei dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha annunciato che l'ultra runner Rod Farvard è il nuovo atleta ambasciatore del brand. L'approccio di Farvard alle gare di endurance, una combinazione di allenamento strategico e recupero intelligente, rispecchia l'impegno di Amazfit nel fornire prestazioni innovative e affidabili, tecnologia di tracciamento del recupero e del sonno ad atl...

Riassunto: Il running back NFL Derrick Henry entra a far parte di Amazfit come atleta ambasciatore

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un brand globale leader nei dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha annunciato che Derrick Henry, il running back dei Baltimore Ravens, sarà l'ultimo atleta di punta a unirsi al suo crescente elenco di ambasciatori. Noto per il raro abbinamento di forza e velocità, Henry userà i dispositivi indossabili Amazfit per migliorare ogni fase del suo allenamento, della ripresa e del sonno mentre si prepara per la sua decima...

Riassunto: Amazfit lancia lo smartwatch Balance 2 e Helio Strap per consentire un allenamento migliore, un recupero migliore e prestazioni ottimali

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, uno dei principali brand internazionali di indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), un’impresa che sviluppa tecnologie per la salute, oggi ha annunciato il lancio e la disponibilità di due nuovi dispositivi orientati alle prestazioni – lo smartwatch Balance 2 e Helio Strap , il primo dispositivo di monitoraggio Amazfit del sonno, del recupero e del fitness che non utilizza uno schermo. Meglio insieme: un sistema di allena...
Back to Newsroom