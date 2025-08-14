Suntory擴大與Rimini Street的合作關係，為全球消費者開發新穎健康行動應用程式

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援、管理及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先第三方支援服務協力廠商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今天宣布，全球知名飲料和食品製造商Suntory決定選用Rimini Consult™加速推出為Suntory Wellness會員開發的行動應用程式「Comado」，以執行該公司進軍健康產業的戰略。

Suntory原已採用包括Oracle Database、Oracle Technology和Hyperion在內的Rimini Support™ for Oracle系統，並受益於其專業技術和成本撙節效應，因此決定選擇Rimini Street的專業服務團隊，在Oracle系統的基礎之上開發這座新的顧客參與平台。

「聘請Rimini Street提供多項服務有其優勢，他們深諳我們的系統，知道如何將其潛力發揮到極致。」Suntory集團資訊科技部門Suntory Systems Technology協理Takuro Yamashita表示，「有鑑於我們在過去從合作關係中順利取得支援的紀錄，我們相信他們能夠協助我們在不增加不必要成本或延誤計畫時程的前提下完成這項戰略行動，而且Rimini Street完成的工作向來出色。」

從提供支援到執行戰略，Suntory都選擇Rimini Street為其首選可靠夥伴

Suntory在2021年做了一項戰略性決策，將所有Oracle產品的維護工作從供應商手上移交給Rimini Street。這一決策為該公司大幅省下50%的成本。Suntory憑藉著Rimini Street工程團隊高品質的維護與專業科技知識進一步提高效率，讓資訊科技團隊的心力得以從維護系統運作轉移到價值更高的計畫上。

Suntory對健康產業的興趣和投資不斷提高，正在快速開發創新，以提升民眾健康福祉。Comado就是其中一項創新。這是一款獻給Suntory Wellness會員的遊戲化、積分制行動應用程式。為了實現這一願景，Suntory必須掌握多種環境、Oracle資料庫專業知識以及無縫銜接的執行力。

「我們之前已經指派資訊科技團隊優先執行重點專案，內部資源不足以推動這項重要計畫。當時正在啟動幾項戰略性應用程式開發專案，而擴大既有系統的開發環境以實現整合又對完成這些專案非常重要。董事會要求我們在四個月內啟動該計畫，讓我們進退維谷。」Yamashita表示，「所以，我們從一開始就諮詢Rimini Street，不僅有求於他們的技術專業知識，也請他們動用必要的人才資源協助我們準時完成這項計畫。」

Rimini Street迅速召集工程及專業服務團隊執行該計畫，提供指導以及一份透明的計劃書，說明他們將如何在維護穩定、可擴展的Oracle平台同時建立新的開發和品質控制環境。

「大部分顧問公司會要求你配合他們的時間表，但是Rimini Street以我們的時間表為優先。」Yamashita說，「這項計畫在極其艱難的背景中進行，但是他們和我們密切合作，確保每個階段都能符合我們的需求，讓我們趕上預定推出時間，但又無需犧牲品質或是購買更多產品。」

「Suntory遇到的情況，在我們客戶之間並不少見：也就是必須在資源不足的情況下迅速無瑕地完成競爭任務。」Rimini Consult集團副總裁Yusuf Abdul-Rehman說，「許多諮詢服務供應商提供的解決方案通常格局不大，或是僅僅專注於銷售附加服務，結果是客戶必須投入更多不必要的資金才能實現業務成果。Rimini Consult採取全方位的手法，『以合理的價格提供合適的服務，為客戶帶來最高的效益』，滿足客戶需求。」

透過這次客製化專案合作，Suntory不僅順利推出新產品，還讓該公司在不斷成長的健康市場中提高地位。Yamashita表示：「如果您的計畫需要協助，我們大力推薦您與Rimini Street專業人員商談。」

請前往此處進一步了解Suntory選擇可靠合作夥伴提供強大支援和諮詢服務組合所獲得的優勢。

