Riskified與HUMAN聯手，協助商家擁抱可信的AI購物代理商務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電子商務詐騙防範與風險情報領域的領軍企業Riskified (NYSE: RSKD)宣布，與首屈一指的網路安全公司HUMAN Security達成新的合作夥伴關係。雙方秉持共同願景，致力於推進統一的安全架構，協助商家透過新興的智慧代理通路安全地贏得市場並實現成長。此次合作彰顯了雙方的共同承諾：利用各自業界領先的AI平台和廣泛的網路洞察，為數位商務的下一個時代提供安全保障。

儘管完全自主的購物代理尚未普及，但消費者已越來越多地使用ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Llama和Perplexity等大型語言模型(LLM)來研究產品、比較價格和發現優惠。這種行為加上技術的快速進步（包括LLM領軍企業宣布的LLM瀏覽器體驗），既帶來了新商機，也帶來了新風險。對於商家而言，早期採用AI驅動購物模式的企業可望贏得新客戶並提高轉換率。然而，當AI代理進行交易時，基於規則的詐騙管理可能會失效——這會消除關鍵的行為訊號，導致更多誤拒交易或未被發現的詐騙行為。

若缺乏信任架構，商家可能面臨收入損失、庫存被操縱和聲譽受損的風險。Riskified商家網路的早期資料顯示，在某些產業中，由LLM引流的流量風險更高。例如，某大型票務商家的LLM引流流量風險是Google搜尋流量的2.3倍。另一個例子是，某電子產品商家的此類流量風險為普通流量的1.8倍。Riskified還發現了自動經銷商套利的早期跡象：AI代理被用於快速搶購庫存，然後透過詐騙性店面加價轉售，而其他代理隨後會推薦這些商品。若不加以管控，這些策略可能會擾亂定價策略、損害客戶信任，並導致商家遭受重大收入損失。

Riskified和HUMAN成為首批直接因應這些挑戰的企業。除了與HUMAN合作外，Riskified還推出了多項解決方案和工具，旨在強化智慧代理電子商務領域的詐騙與濫用防範。其中包括：

透過將HUMAN近期推出的、具備AgenticTrust功能的HUMAN Sightline與Riskified在電子商務風險管理（包括詐騙防範、退單保護和政策濫用防範）方面的專業知識相結合，商家可以在人類和AI驅動的互動中應用一致的信任政策和交易決策。這種協作方式旨在協助商家自信地接受更多合法的AI驅動購買、攔截複雜詐騙，並保護客戶關係。

「在AI代理代表個人進行交易的世界裡，身分驗證和信任建立變得更加複雜。透過與HUMAN合作並開發新的智慧代理工具和功能，我們為商家提供了安全擁抱這一改變的方法，將潛在威脅轉化為新的盈利性數位通路。」Riskified技術長、共同創辦人Assaf Feldman表示。

「我們非常高興能與Riskified以首發合作夥伴的身分攜手合作，將具備AgenticTrust功能的HUMAN Sightline與其電子商務風險管理專業知識相結合，協助建立智慧代理商務的可信生態系統。」HUMAN Security策略長John Searby表示。「HUMAN提供信任層和可視性，用於辨識和管理AI購物代理的互動行為，使商家能夠制定並執行『信任與否』的決策策略。Riskified則在電子商務交易詐騙防範、退單保護和政策濫用防範方面擁有深厚的專業知識。雙方攜手合作，將協助商家核准更多合法的AI驅動訂單、減少誤拒交易並保護利潤，為智慧代理商務如何安全且盈利地發展樹立標準。」

如欲瞭解更多關於Riskified在智慧代理商務方面的觀點、工具和能力的資訊，請造訪Riskified的部落格。

關於Riskified

Riskified (NYSE: RSKD)使企業能夠透過巧妙因應風險來釋放電子商務的成長潛力。許多全球最大的品牌和線上銷售的上市公司都依賴Riskified確保防範退單糾紛，大規模打擊詐騙和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified電子商務風險管理平台由龐大的電子商務風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平台分析每次互動背後的個體，以提供即時決策和基於身分的強大洞察力。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.riskified.com。

關於HUMAN

HUMAN是一家首屈一指的網路安全公司，致力於保護數位世界的完整性。我們支援人類、機器人和AI代理等所有線上參與者之間的可信互動與交易。Human Defense Platform透過高保真決策能力保護整個客戶旅程，抵禦機器人、詐騙和數位威脅。每週，HUMAN驗證20兆次數位互動，提供無與倫比的遙測資料，即便面對最複雜的威脅也能快速高效回應。HUMAN被客戶評選為G2領導者，持續樹立網路安全領域的標準。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。