StatLab stimuleert groei in belangrijkste Europese landen door directe marktuitbreidingen in Duitsland en Frankrijk

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (“StatLab”), een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar en fabrikant van medische diagnostische hulpmiddelen en apparatuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van het in Duitsland gevestigde histologiedienstverlenings- en distributiebedrijf Histoserve GmbH (‘Histoserve’) en Diapath France SAS (“Diapath France”) heeft afgerond. Deze stappen betekenen een belangrijke stap voorwaarts in de Europese groeistrategie van StatLab. Het bedrijf breidt daarmee zijn directe commerciële aanwezigheid uit naar de vier grootste Europese markten: Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dit is een mijlpaal die StatLab positioneert als een van de weinige leveranciers met volledig directe toegang tot de grootste pathologiemarkten van Europa, waarmee het nauwere klantrelaties kan opbouwen en StatLab's volledige productportfolio makkelijker bereikbaar wordt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.