アンダーセン・コンサルティング、フューチャー・プロセッシングをメンバーファームに加え、デジタルトランスフォーメーション向けサービスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、テクノロジーおよびソフトウェアコンサルティング会社であるフューチャー・プロセッシングとのコラボレーション契約を発表し、組織のエンドツーエンドのデジタルソリューションを強化します。

2000年にポーランドで設立されたフューチャー・プロセッシングは、20年以上にわたり、世界各地のクライアントに高度なITプロジェクトを実現してきました。コンサルティング、デジタル製品戦略、カスタムソフトウェア開発、クラウド、データ、AI、機械学習、サイバーセキュリティソリューションなど、幅広い技術的ノウハウとアドバイザリーに基づく包括的なサービスを提供しています。フューチャー・プロセッシングのもつノウハウは、クライアント先でのAIの導入、システムの移行や統合、クラウドインフラの刷新と拡張、IT運用の最適化と管理、そしてパフォーマンス重視のエンジニアリングイニシアチブなどを支援しています。

フューチャー・プロセッシングのマネージングディレクターであるミハウ・スタンガ氏は、「当社は、アンダーセン・コンサルティングとのコラボレーションを通じて、幅広い分野にテクノロジーソリューションを提供するという当社の使命をさらに推進していきます。AI、クラウド、サイバーセキュリティに関する深い技術的ノウハウと、グローバルなコンサルティング体制を組み合わせることで、お客様によるデジタルトランスフォーメーションの加速、インフラの刷新、そして市場全体にわたる新たな成長機会の創出を支援します」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルザッツは、「今回のコラボレーションにより、お客様の差し迫った技術ニーズに対応できるだけでなく、長期的な戦略的成長を支えるためのスケーラブルかつ安全で、そして先進性を備えたソリューションを提供できるようになります。フューチャー・プロセッシングの幅広く卓越した技術力と顧客重視のサービスモデルは、当社の戦略を最適に補完し、測定可能な効果をもたらす統合コンサルティングとエンドツーエンドのデジタルソリューションを提供する能力をさらに強化することでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルに統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

