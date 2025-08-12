Andersen Consulting erweitert sein Angebot an Lösungen für die digitale Transformation mit Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Future Processing, einem Technologie- und Softwareberatungsunternehmen, bekannt, durch die die Organisation ihre Fähigkeit zur Bereitstellung von End-to-End-Digital-Lösungen stärkt.

Future Processing wurde im Jahr 2000 in Polen gegründet und realisiert seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich anspruchsvolle IT-Projekte für Kunden weltweit. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum auf Basis seiner umfassenden technologischen Expertise und Beratungskompetenz – von Consulting und digitaler Produktstrategie über kundenspezifische Softwareentwicklung bis hin zu Cloud-, Daten-, KI-, Machine-Learning- und Cybersicherheitslösungen. Dank ihrer Fachkompetenz können Kunden KI einführen, Systeme migrieren und integrieren, ihre Cloud-Infrastruktur modernisieren und skalieren, den IT-Betrieb optimieren und verwalten sowie leistungsorientierte Engineering-Initiativen umsetzen.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting kommen wir unserem Ziel näher, Technologielösungen in großem Maßstab anzubieten“, sagte Michał Sztanga, Managing Director von Future Processing. „Gemeinsam verbinden wir fundiertes technisches Know-how in den Bereichen KI, Cloud und Cybersicherheit mit einer globalen Beratungspräsenz. So können wir unseren Kunden dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, ihre Infrastruktur zu modernisieren und neue Wachstumschancen in verschiedenen Märkten zu erschließen.“

„Diese Zusammenarbeit verbessert unsere Fähigkeit, skalierbare, sichere und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten, die nicht nur die unmittelbaren technologischen Anforderungen unserer Kunden erfüllen, sondern auch ihr langfristiges strategisches Wachstum unterstützen“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihre umfassende technische Kompetenz und ihre kundenorientierten Servicemodelle ergänzen unsere Strategie perfekt und verbessern unsere Fähigkeit, integrierte Beratungsleistungen und durchgängige digitale Lösungen mit messbarer Wirkung anzubieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

