PLディベロップメンツ、キナクシスでよりスマートかつ健全なサプライチェーンを構築

オタワ、オンタリオ州--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エンド・ツー・エンドのサプライチェーン・オーケストレーションにおける世界的リーダーであるキナクシス（Kinaxis® ）（TSX：KXS）は、OTC医薬品およびヘルスケア製品の大手メーカー兼販売会社であるPLディベロップメンツ（PLD）が、消費者および米国内の主要小売パートナーからの需要増加に対応するため、同社の「Maestro™」プラットフォームを採用したと発表しました。PLDは、従来の手作業ツールやスプレッドシートをAI搭載のオーケストレーションおよび予測型計画に置き換えることで、必需医療品の供給をより機動的かつ正確、効率的に加速します。

PLDは製品開発から流通までのエンド・ツー・エンド・ソリューションを専門とし、ウォルマート、ウォルグリーン、CVS、コストコ、サムズ・クラブ、ターゲットなど米国最大手小売企業に、鎮痛、咳・風邪、アレルギー、消化器関連などの製品を供給しています。市場拡大や入手しやすく手頃な価格の医療品への需要急増に伴い、同社は小売パートナーへの納品スピード、精度、即応性の向上を求められていました。しかし、手作業による計画ツールや部門ごとの意思決定により、全体の可視性が制限され、受注確認の遅延や高水準の在庫が課題となっていました。

信頼される業界リーダーの地位を維持するため、PLDは進化する顧客期待に応えるとともに、あらゆる工程で品質を担保する次世代型サプライチェーン・プラットフォームを必要としていました。厳格な評価の結果、Maestroはデータ統合とリアルタイム洞察の能力に優れ、需要予測を可能にする予測型計画を実現できる点で高く評価されました。これにより、同社は在庫の最適化、市場変化への迅速対応、少ないリソースでの全社的な実行拡大、サプライチェーン全体の可視性向上を実現できます。

「消費者は信頼できるヘルス・アンド・ウェルネス製品を迅速に入手することを期待しており、小売パートナーは変動する需要に合わせた在庫を必要としています」と、 PLディベロップメンツのチーフ・サプライチェーン・オフィサー、トーマス・クロウ氏は述べました。「Maestroにより当社はこうした需要を予測し、シナリオをシミュレーションし、市場変化に備えた計画を立て、数分で自信を持ってデータに基づく意思決定を行うことができます。これは、消費者が日々頼りにする革新や製品を当社チームが提供する力を高める画期的なものであり、キナクシスは今やその革新の重要な一部となっています。」

「PLDは、今日の医療サプライチェーンに求められるスピードとインテリジェンスを積極的に取り入れている先進的メーカーの代表例です」と、キナクシスのグローバル商業オペレーション担当プレジデント、マーク・モーガンは述べています。「Maestroにより、同社は単にスプレッドシートを置き換えるだけでなく、リアルタイムでの可視性、迅速な実行、拡張可能な意思決定を実現しています。キナクシスは、PLDが消費者から信頼される医療品をこれまで以上に迅速かつ効率的に提供することを支援できることを誇りに思います。」

