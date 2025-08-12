Cleo werkt samen met Open ECX om naadloze, intelligente automatisering van P2P- en O2C-processen te bieden en de toeleveringsketen beter te organiseren

CHICAGO & MANCHESTER, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Cleo, de wereldwijde leider in AI-gestuurde oplossingen voor supply chain-orkestratie en leverancier van de Cleo Integration Cloud (CIC), heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met het in Manchester gevestigde Open ECX, een cloud-native automatiseringsplatform. Hiermee wil het een volledig geïntegreerde oplossing leveren die de manier waarop ondernemingen hun Procure-to-Pay (P2P) en Order-to-Cash (O2C) processen beheren, transformeert. Dankzij deze samenwerking kunnen bedrijven echte end-to-end automatisering in al hun digitale ecosystemen realiseren, ongeacht het gegevensformaat, de systeemarchitectuur of de branche.

De gezamenlijke oplossing maakt gebruik van de AI-ondersteunde automatiseringsengine van CIC en Open ECX om naadloze integraties te bieden tussen uiteenlopende systemen, waaronder ERP's, zoals SAP, Oracle, Microsoft Dynamics en NetSuite, en het diverse netwerk van handelspartners van een klant. Cleo combineert robuuste ondersteuning bij het coördineren van EDI, API, MFT en hybride integratiepatronen met de intelligente documenttransformatiemogelijkheden van Open ECX. Deze omvatten PDF-naar-XML-conversie, het extraheren van gegevens uit afbeeldingen en realtime validatie. Hierdoor kunnen klanten nu hun inkomende en uitgaande documentstromen volledig automatiseren.

“Cleo houdt nooit op met innoveren en deze samenwerking met Open ECX is een krachtige uitbreiding van onze missie om multidirectionele, AI-gestuurde leveringsketenorkestratie te leveren aan onze klanten door workflows te digitaliseren en automatiseren", aldus Mahesh Rajasekharan, CEO van Cleo. “Samen helpen we bedrijven om handmatige aanrakingspunten in hun meest kritische bedrijfsprocessen te elimineren, latentie te verminderen en volledig inzicht te krijgen in hun transactionele levenscycli - allemaal kritieke stappen om hen te helpen de hoogste niveaus van klanttevredenheid en flexibiliteit in de toeleveringsketen te bereiken."

Belangrijkste technische voordelen van het partnerschap:

Universele documentinvoer : Met Open ECX kunnen gestructureerde (bijv. EDI, XML, .csv) en ongestructureerde (PDF, afbeelding) documenten worden omgezet in machineleesbare formaten, waardoor Cleo ze via CIC kan verwerken en routeren.

Met Open ECX kunnen gestructureerde (bijv. EDI, XML, .csv) en ongestructureerde (PDF, afbeelding) documenten worden omgezet in machineleesbare formaten, waardoor Cleo ze via CIC kan verwerken en routeren. Ongeëvenaarde niveaus van gegevensnauwkeurigheid: De bedrijfseigen software van Open ECX haalt gegevens uit de metadata-laag en past de op maat gemaakte bedrijfslogica van de klant voor validatie en verrijking toe, waarbij een hoge mate van rechtstreekse verwerking van facturen, orders en afschriften wordt bereikt. De intelligente software verwerkt zelfs op afbeeldingen gebaseerde documenten.

De bedrijfseigen software van Open ECX haalt gegevens uit de metadata-laag en past de op maat gemaakte bedrijfslogica van de klant voor validatie en verrijking toe, waarbij een hoge mate van rechtstreekse verwerking van facturen, orders en afschriften wordt bereikt. De intelligente software verwerkt zelfs op afbeeldingen gebaseerde documenten. Realtime integratie : De real-time API en event-driven architectuur van Cleo zorgen voor onmiddellijke gegevensuitwisseling tussen ERP-, WMS- en TMS-systemen en handelspartners.

De real-time API en event-driven architectuur van Cleo zorgen voor onmiddellijke gegevensuitwisseling tussen ERP-, WMS- en TMS-systemen en handelspartners. End-to-End zichtbaarheid : Gezamenlijke klanten profiteren van Cleo's gecentraliseerde beheer- en zichtbaarheidsconsole-CIC Cockpit voor het bewaken van documentstromen, het afhandelen van uitzonderingen en het bijhouden van SLA's.

Gezamenlijke klanten profiteren van Cleo's gecentraliseerde beheer- en zichtbaarheidsconsole-CIC Cockpit voor het bewaken van documentstromen, het afhandelen van uitzonderingen en het bijhouden van SLA's. Snelle uitrol: Kant-en-klare connectoren en sjablonen van beide platformen versnellen onboarding en verkorten de time-to-value.

“We vinden het geweldig om met Cleo samen te werken en onze automatiseringsmogelijkheden naar een breder wereldwijd publiek te brengen," aldus Matthew Jones, oprichter van Open ECX. “Deze samenwerking stelt ons in staat om gezamenlijk een best-in-class oplossing te leveren die voldoet aan 100% van de documentverwerkingsbehoeften van onze klanten, ongeacht het formaat of systeem."

Met de omvang van Cleo en de automatiseringsprecisie van Open ECX opent de samenwerking nieuwe marktkansen in Noord-Amerika en Europa en biedt het klanten een overtuigende, toekomstgerichte oplossing voor digitale transformatie.

Over Cleo

Cleo is een leverancier van software voor het coördineren van toeleveringsketens die zich richt op bedrijfsresultaten. Het bedrijf zorgt ervoor dat het potentieel van elke klant wordt gerealiseerd door strategische oplossingen te leveren die het gemakkelijk maken om waarde te ontdekken en te creëren door middel van het verplaatsen en integreren van B2B-bedrijfsgegevens. Cleo biedt klanten realtime, ‘outside-in’ inzicht in de cruciale end-to-end bedrijfsprocessen die plaatsvinden in hun ecosystemen van partners en klanten, marktplaatsen en interne cloud- en on-premise-applicaties. Met onze oplossingen kunnen teams hun bedrijfsflexibiliteit vergroten, onboarding versnellen, de modernisering van belangrijke bedrijfsprocessen faciliteren en nieuwe inkomstenstromen genereren door middel van de intelligente orkestratie van hun digitale leveringsketen met behulp van robuuste applicatie-, B2B- en data-integratietechnologieën. Ga voor meer informatie naar www.cleo.com of bel naar +1.815.282.7695.

Over Open ECX

Open ECX is een meermaals bekroond, cloud-native automatiseringsplatform dat is ontwikkeld om de Procure-to-Pay (P2P) en Order-to-Cash (O2C) cycli te transformeren met ongeëvenaarde precisie, snelheid en controle. Dankzij geavanceerde integratiemogelijkheden en realtime gegevensuitwisseling kan Open ECX moeiteloos aan toonaangevende ERP-systemen, waaronder Microsoft, Oracle, SAP en meer, worden gekoppeld om handmatige processen te elimineren, fouten te verwijderen en de cashflow te versnellen. Ga voor meer informatie naar: www.openecx.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.