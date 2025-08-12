LevelBlue et Akamai entrent en partenariat pour lancer de nouveaux services gérés de protection des applications web et des API

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--LevelBlue, l'un des principaux fournisseurs de services de sécurité gérés, de conseils stratégiques et de veille des menaces, annonce aujourd'hui le lancement de son service de sécurité WAAP (Managed Web Application and API Protection), conçu pour offrir une protection adaptative et permanente qui peut réduire les risques et les frais généraux opérationnels pour la sécurité des applications web et des API. Optimisé par la technologie de pointe App & API Protector d’Akamai, LevelBlue Managed WAAP combine des capacités de pare-feu d’application web (WAF) de nouvelle génération, d’atténuation du déni de service distribué (DDoS), de protection contre les bots et de sécurité des API fondamentales associées à l’équipe dédiée aux opérations WAAP de LevelBlue.

Les organisations du monde entier mettent rapidement à l'échelle leur utilisation des applications et des API pour soutenir les stratégies axées sur le numérique. Selon Enterprise Strategy Group, le nombre moyen d'applications web par organisation devrait passer de 145 à plus de 200 d'ici deux ans. Simultanément, le nombre d'organisations avec plus de la moitié de leurs applications utilisant des API passera de 32% à 80%. Parmi les défis les plus critiques auxquels les équipes de sécurité sont confrontées figurent :

la découverte des déploiements d'applications et d'API

la mise à l'échelle des protections adéquates

l'identification et l'atténuation rapides des attaques

s'assurer que la sécurité n'ait pas d'incidence sur la performance

En outre, de nombreuses entreprises sont aux prises avec des contraintes de personnel et un manque d'expertise. Alors que les environnements deviennent de plus en plus complexes, la moitié des entreprises du marché intermédiaire affirment qu'il est plus difficile de sécuriser les applications web et les API qu'il y a seulement deux ans, et tant d'entre elles recherchent une aide externe et des solutions simplifiées et consolidées. LevelBlue Managed WAAP répond directement à ces besoins, offrant des résultats mesurables en matière de sécurité tout en rationalisant les opérations.

« Aujourd’hui, un nombre surprenant d’organisations s’appuient sur de multiples outils qui ne sont pas spécifiquement conçus pour la sécurité des applications web et des API, ce qui génère de la complexité, une compartimentation et une augmentation des coûts », déclare Sundhar Annamalai, président de LevelBlue. « LevelBlue offre une alternative : des services éprouvés qui consolident et simplifient les protections grâce à des investissements prévisibles. En combinant l’expertise opérationnelle de LevelBlue avec la technologie éprouvée d’Akamai, les organisations peuvent garder une longueur d’avance sur l’évolution des menaces et créer une cyberrésilience pour les capacités numériques critiques. »

LevelBlue Managed WAAP est disponible en deux versions, Essential et Advanced, pour offrir aux organisations la flexibilité de choisir le niveau de service qui répond le mieux à leurs besoins. Les principaux avantages sont les suivants :

accès 24/7 à l'expertise WAAP : bénéficiez d'une équipe de spécialistes entièrement opérationnelle offrant un soutien, une surveillance et des conseils en continu pour améliorer la protection WAAP.

découvrez et sécurisez les actifs critiques : identifiez et classez automatiquement les applications web et les API pour donner la priorité aux personnes exposées ou gérant des données sensibles, et pour adapter la protection en fonction des besoins.

défense contre les menaces optimisées par l’IA : combinez la détection basée sur l'IA avec la veille mondiale sur les menaces pour détecter les anomalies, s'adapter aux nouveaux vecteurs d'attaque et garder une longueur d'avance sur les menaces.

gestion simplifiée de la sécurité : éliminez le paramétrage manuel grâce à une gestion automatisée des politiques dirigée par des experts, stimulant l'efficacité, réduisant les faux positifs et s'alignant sur les flux de travail DevOps modernes.

« Rien qu'en 2024, Akamai a observé plus de 311 milliards d’attaques d’applications web. À mesure que l’IA s’accélère, les menaces sont plus difficiles à repérer et la sécurité est plus difficile à contrôler », déclare Rupesh Chokshi, vice-président principal et directeur général du portefeuille de sécurité des applications d’Akamai. « Le partenariat entre Akamai et LevelBlue permet aux clients d’accéder à une équipe fiable et de confiance qui combine une technologie de pointe avec l’expertise opérationnelle approfondie de l’un des principaux MSSP au monde. Il s’agit d’une combinaison puissante avec une solution flexible qui permet aux organisations d'accélérer le déploiement d'une protection et d'une conformité résilientes. »

Pour en savoir plus sur les services WAAP gérés de LevelBlue, veuillez cliquer ici.

À propos de LevelBlue

Nous simplifions la cybersécurité grâce à des services gérés primés, des conseils stratégiques expérimentés, la veille des menaces et des études faisant autorité. Notre équipe est une extension naturelle de la vôtre, offrant transparence et visibilité sur le niveau de sécurité et travaillant sans relâche pour la renforcer.

Nous exploitons les données de sécurité provenant de nombreuses sources et les enrichissons avec l'intelligence artificielle pour fournir des renseignements en temps réel sur les menaces, ce qui permet une prise de décision plus précise. Avec une présence mondiale importante et permanente, LevelBlue établit la norme en matière de cybersécurité. Nous gérons facilement et efficacement les risques, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.

Bienvenue sur LevelBlue. La cybersécurité, simplifiée. Pour en savoir plus, www.levelblue.com.

À propos d'Akamai

Akamai est le spécialiste de la cybersécurité et du cloud computing qui soutient et protège les activités en ligne. Nos solutions de sécurité leaders sur le marché, notre veille des menaces supérieure et notre équipe d'opérations mondiales fournissent une défense en profondeur pour protéger toutes les données et applications de l'entreprise. Les solutions cloud computing complètes d’Akamai sont synonymes de performances et d'abordabilité sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les entreprises mondiales font confiance à Akamai pour fournir la fiabilité, l'échelle et l'expertise de pointe dont elles ont besoin pour développer leur entreprise en toute confiance. En savoir plus sur akamai.com et akamai.com/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.