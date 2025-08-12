PL Developments crea una cadena de suministro más inteligente y saludable con Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en orquestación integral de la cadena de suministro, anunció hoy que PL Developments (PLD), fabricante y distribuidor líder de medicamentos sin receta y productos sanitarios, ha elegido la plataforma Maestro™ de Kinaxis para satisfacer la creciente demanda de los consumidores y los principales socios minoristas de EE. UU. Al reemplazar las herramientas y hojas de cálculo manuales por orquestación basada en IA y planificación predictiva, PLD acelerará el suministro de productos sanitarios esenciales con mayor agilidad, precisión y eficiencia.

PLD, que se especializa en soluciones integrales desde el desarrollo hasta la distribución de productos, se encarga de suministrar a algunas de las tiendas minoristas más importantes de los EE. UU., entre ellas, Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam’s Club y Target con productos de salud y bienestar de categorías como analgésicos, productos para la tos y resfriados, alergias y digestión. Debido a la expansión del mercado y la creciente demanda de los consumidores de productos sanitarios accesibles y asequibles, PLD necesitaba suministrar a sus socios minoristas con mayor rapidez, precisión y capacidad de respuesta. Con herramientas de planificación anual y toma de decisiones aislada, PLD sufría una visibilidad limitada en sus operaciones, lo que derivó en demoras en las confirmaciones de pedidos y altos niveles de inventario.

A fin de mantener su posición como líder de confianza, PLD necesitaba una plataforma de cadena de suministro de próxima generación para satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes mientras continuaba cumpliendo con la premisa de calidad a cada paso. Tras una evaluación rigurosa, Maestro se destacó por su capacidad sin igual de unificar datos y brindar información en tiempo real, permitiendo la planificación predictiva para anticipar la demanda. Maestro permite que PLD optimice el inventario, responda con mayor rapidez ante los cambios del mercado y escale la ejecución en cada función del negocio con menos recursos y una mayor visibilidad de la cadena de suministro.

“Los consumidores esperan un acceso rápido a productos de salud y bienestar de confianza, y nuestros socios minoristas necesitan que el inventario se adapte a la demanda cambiante”, dijo Thomas Crowe, director de Cadena de Suministro de PL Developments. “Con Maestro, podemos anticiparnos a esta demanda, simular escenarios, planificar los cambios del mercado y tomar decisiones seguras y basadas en datos en cuestión de minutos. Se trata de un cambio revolucionario que empodera a nuestro equipo para brindar la innovación y los productos en los que los consumidores confían todos los días y Kinaxis ahora es una parte fundamental de dicha innovación”.

“PLD es un ejemplo claro de un fabricante con visión de futuro que se adapta a la velocidad y la inteligencia que exigen las cadenas de suministro sanitarias actuales”, manifestó Mark Morgan, presidente de Operaciones Comerciales Globales de Kinaxis. “Con Maestro, no sólo reemplazan las hojas de cálculo, sino que también generan visibilidad en tiempo real, una rápida ejecución y toma de decisiones escalable. Nos enorgullece brindarle apoyo a PLD mientras suministra los productos sanitarios seguros en los que confían los consumidores de manera más rápida y eficiente que nunca”.

Para obtener más información acerca de Kinaxis y sus soluciones de cadena de suministro, visite Kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, impulsando complejas cadenas de suministro globales y apoyando a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro basada en IA, Maestro™, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en la última milla. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para que les proporcionemos la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar por la volatilidad y los trastornos actuales. Para más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Fuente: Kinaxis Inc

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.