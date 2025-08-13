Andersen Consulting udvider sine digitale transformationsløsninger med Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Future Processing, der er en rådgivningsvirksomhed inden for software og teknologi, hvilket styrker organisationens evne til at levere samlede digitale løsninger.

Future Processing, der blev grundlagt i 2000 i Polen, har i over to årtier leveret avancerede it-projekter til kunder over hele verden. Virksomheden tilbyder samlede løsninger baseret på omfattende teknologisk ekspertise og rådgivningskompetencer – fra konsulentbistand og strategier for digitale produkter til skræddersyet softwareudvikling, cloud, data, AI, maskinlæring og cybersikkerhedsløsninger. Deres ekspertise gør det muligt for kunder at implementere AI-løsninger, migrere og integrere systemer, modernisere og skalere cloud-infrastruktur, optimere og administrere it-drift samt gennemføre effektive teknologi-initiativer.

"Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at tage endnu et skridt i vores mission om at levere teknologiløsninger i stor skala," siger Michał Sztanga, der er administrerende direktør for Future Processing. "Sammen kombinerer vi dyb teknisk ekspertise inden for AI, cloud og cybersikkerhed med rådgivning over hele verden, hvilket gør os i stand til at hjælpe kunder med at accelerere deres digitale transformation, modernisere deres infrastruktur og åbne op for nye vækstmuligheder på tværs af markeder."

"Dette samarbejde styrker vores evne til at levere skalerbare, sikre og fremtidsorienterede løsninger, der ikke kun imødekommer kundernes aktuelle teknologibehov, men også understøtter deres langsigtede strategiske vækst," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Deres brede tekniske ekspertise og kundeorienterede servicemodeller komplementerer vores strategi perfekt og forbedrer vores evne til at levere integreret rådgivning og komplette digitale løsninger med en målbar effekt."

Andersen Consulting er en global rådgivningsvirksomhed, der tilbyder en samlet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, som leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 specialister verden over og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

