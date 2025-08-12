Andersen Consulting breidt digitale transformatieoplossingen uit met Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Future Processing, een technologie- en softwareadviesbureau, waarmee de organisatie haar vermogen om end-to-end digitale oplossingen te leveren verder kracht bijzet.

Future Processing is opgericht in 2000 in Polen en levert al meer dan twee decennia met succes geavanceerde IT-projecten voor klanten wereldwijd. Het bedrijf biedt een volledig dienstenspectrum op basis van uitgebreide technologische expertise en adviescapaciteiten, van consulting en digitale productstrategie tot maatwerksoftwareontwikkeling, cloud-, data-, AI-, machine learning- en cyberbeveiligingsoplossingen. Dankzij haar expertise kunnen klanten AI implementeren, systemen migreren en integreren, cloudinfrastructuur moderniseren en opschalen, IT-activiteiten optimaliseren en beheren, en prestatiegerichte engineeringinitiatieven uitvoeren.

“Door onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we onze missie voor het leveren van grootschalige technologische oplossingen verder uitbouwen”, aldus Michał Sztanga, algemeen directeur van Future Processing. “Samen combineren we diepgaande technische expertise op het gebied van AI, cloud en cyberbeveiliging met een wereldwijd adviesnetwerk. Zo kunnen we klanten helpen hun digitale transformatie te versnellen, hun infrastructuur te moderniseren en nieuwe groeimogelijkheden in verschillende markten te benutten.”

“Deze samenwerking versterkt ons vermogen om schaalbare, veilige en vooruitstrevende oplossingen te bieden. Niet alleen willen wij in de directe technologische behoeften van klanten voorzien, maar ook hun strategische groei op lange termijn ondersteunen”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Haar brede technische expertise en klantgerichte servicemodellen sluiten perfect aan bij onze strategie en versterken ons vermogen om geïntegreerde adviesdiensten en end-to-end digitale oplossingen met meetbare impact te leveren.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.