Cleo s'associe à Open ECX pour offrir une automatisation intelligente et cohérente des processus P2P et O2C afin de faciliter l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement

CHICAGO & MANCHESTER, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Cleo, chef de file mondial des solutions d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement alimentées par l’IA et fournisseur de la plateforme Cleo Integration Cloud (CIC), a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Open ECX, une plateforme d’automatisation native cloud basée à Manchester, afin de proposer une solution entièrement intégrée qui transforme la manière dont les entreprises gèrent les processus Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C). Cette collaboration permet aux organisations de réaliser une automatisation véritablement de bout en bout dans l’ensemble de leurs écosystèmes numériques – indépendamment du format des données, de l’architecture système ou du secteur d’activité.

La solution commune exploite CIC et le moteur d’automatisation assisté par IA d’Open ECX pour offrir des intégrations sans faille entre des systèmes disparates, tels que les ERP (comme SAP, Oracle, Microsoft Dynamics et NetSuite) et le réseau diversifié de partenaires commerciaux d’un client. En combinant la solide prise en charge par Cleo de l’orchestration des modèles d’intégration EDI, API, MFT et hybrides avec les capacités de transformation intelligente de documents d’Open ECX – incluant la conversion PDF en XML, l’extraction de données à partir d’images et la validation en temps réel – les clients peuvent désormais automatiser 100 % de leurs flux de documents entrants et sortants.

« Cleo n’a jamais cessé d’innover, et ce partenariat avec Open ECX est une extension majeure de notre mission consistant à offrir une orchestration bidirectionnelle de la chaîne d’approvisionnement, alimentée par l’IA, à nos clients, en numérisant et en automatisant les flux de travail », a déclaré Mahesh Rajasekharan, président-directeur général de Cleo. « Ensemble, nous aidons les entreprises à éliminer les points d’intervention manuels dans leurs processus métier les plus critiques, à réduire la latence et à obtenir une visibilité complète sur leurs cycles transactionnels — autant d’étapes essentielles pour les aider à atteindre les plus hauts niveaux de satisfaction client et d’agilité de leur chaîne d’approvisionnement. »

Principaux avantages techniques du partenariat :

Universal Document Ingestion : Open ECX permet l’ingestion et la transformation de documents structurés (par exemple, EDI, XML, .csv) et non structurés (PDF, image) en formats lisibles par machine, permettant à Cleo de les traiter et de les acheminer via CIC.

Open ECX permet l’ingestion et la transformation de documents structurés (par exemple, EDI, XML, .csv) et non structurés (PDF, image) en formats lisibles par machine, permettant à Cleo de les traiter et de les acheminer via CIC. Meilleurs niveaux de précision des données : le logiciel propriétaire d’Open ECX extrait les données de la couche de métadonnées et applique la logique des règles commerciales personnalisées du client pour la validation et l’enrichissement afin de permettre des niveaux élevés de traitement direct des factures, commandes et relevés. Le logiciel intelligent traite même les documents basés sur des images.

le logiciel propriétaire d’Open ECX extrait les données de la couche de métadonnées et applique la logique des règles commerciales personnalisées du client pour la validation et l’enrichissement afin de permettre des niveaux élevés de traitement direct des factures, commandes et relevés. Le logiciel intelligent traite même les documents basés sur des images. Intégration en temps réel : L’API en temps réel et l’architecture pilotée par événements de Cleo assurent un échange immédiat de données entre les systèmes ERP, WMS et TMS, ainsi qu’avec les partenaires commerciaux.

L’API en temps réel et l’architecture pilotée par événements de Cleo assurent un échange immédiat de données entre les systèmes ERP, WMS et TMS, ainsi qu’avec les partenaires commerciaux. Visibilité de bout en bout : Les clients communs bénéficient de la console centralisée de gestion et de visibilité de Cleo – CIC Cockpit – pour surveiller les flux de documents, gérer les exceptions et assurer le suivi des SLA.

Les clients communs bénéficient de la console centralisée de gestion et de visibilité de Cleo – CIC Cockpit – pour surveiller les flux de documents, gérer les exceptions et assurer le suivi des SLA. Déploiement rapide : Les connecteurs et modèles préconfigurés des deux plateformes accélèrent l’intégration et réduisent le délai de création de valeur.

« Nous sommes ravis de nous associer à Cleo et de mettre nos capacités d'automatisation à la disposition d'un public mondial plus large », a déclaré Matthew Jones, fondateur d'Open ECX. « Cette collaboration nous permet de fournir conjointement une solution de premier ordre qui répond à tous les besoins de nos clients en matière de traitement de documents, quels que soient le format ou le système utilisés. »

Grâce à l'échelle de Cleo et à la précision de l'automatisation d'Open ECX, ce partenariat crée de nouvelles opportunités commerciales en Amérique du Nord et en Europe, offrant aux clients une solution convaincante et adaptée à l'avenir qui favorise l'évolution numérique.

À propos de Cleo

Cleo est une entreprise spécialisée dans les logiciels d'orchestration de la chaîne logistique axés sur les résultats commerciaux. Elle veille à ce que chaque client réalise son plein potentiel en proposant des solutions stratégiques qui facilitent la découverte et la création de valeur grâce au transfert et à l'intégration des données B2B des entreprises. Cleo offre à ses clients une visibilité en temps réel et « de l'extérieur vers l'intérieur » sur les flux commerciaux critiques de bout en bout qui se produisent dans leurs écosystèmes de partenaires et de clients, sur les marchés et dans les applications cloud et sur site internes. Nos solutions permettent aux équipes de renforcer l'agilité commerciale, d'accélérer l'intégration, de faciliter la modernisation des processus métier clés et de générer de nouvelles sources de revenus en orchestrant intelligemment leur chaîne logistique numérique grâce à des technologies robustes d'intégration d'applications, de B2B et de données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cleo.com ou appelez le +1.815.282.7695.

À propos d’Open ECX

Open ECX est une plateforme d'automatisation cloud native maintes fois primée, conçue pour transformer les cycles Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) avec une précision, une rapidité et un contrôle inégalés. Grâce à ses capacités d'intégration avancées et à l'échange de données en temps réel, Open ECX se connecte facilement aux principaux systèmes ERP, notamment Microsoft, Oracle, SAP et bien d'autres, afin de supprimer les processus manuels, de réduire les erreurs et d'accélérer les flux de trésorerie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.openecx.com.

