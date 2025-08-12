Andersen Consulting expande soluções de transformação digital com Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um contrato de cooperação com a Future Processing, uma consultoria de tecnologia e software, que irá reforçar a capacidade da organização de oferecer soluções digitais completas.

Fundada em 2000 na Polônia, a Future Processing entrega com sucesso projetos avançados de TI a clientes em todo o mundo há mais de duas décadas. A empresa oferece uma gama completa de serviços com base na ampla experiência tecnológica e recursos de consultoria, desde consultoria e estratégia de produtos digitais até desenvolvimento personalizado de software, soluções em nuvem, dados, IA, aprendizagem automática e segurança cibernética. Sua experiência permite que os clientes adotem IA, migrem e integrem sistemas, modernizem e escalem a infraestrutura em nuvem, otimizem e gerenciem operações de TI, bem como executem iniciativas de engenharia orientadas por desempenho.

"Através de nossa cooperação com a Andersen Consulting, avançamos em nossa missão de oferecer soluções tecnológicas em escala", disse Michał Sztanga, Diretor Geral da Future Processing. "Juntos, combinamos profundo conhecimento técnico em IA, nuvem e segurança cibernética com um alcance mundial de consultoria, o que nos permite ajudar os clientes a acelerar a transformação digital, modernizar sua infraestrutura e descobrir novas oportunidades de crescimento em todos os mercados."

"Esta cooperação aperfeiçoa nossa capacidade de oferecer soluções escaláveis, seguras e inovadoras que não apenas satisfazem as necessidades tecnológicas imediatas dos clientes, mas também dão suporte ao crescimento estratégico a longo prazo", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Sua amplitude de excelência técnica e modelos de serviço com foco no cliente complementam nossa estratégia perfeitamente, ao melhorar nossa capacidade de proporcionar consultoria integrada e soluções digitais completas com impacto mensurável."

A Andersen Consulting é uma empresa internacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, assessoria tributária e jurídica, mobilidade mundial e experiência consultiva, em uma plataforma internacional com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades através de suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.