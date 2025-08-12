PL Developments construit une chaîne d'approvisionnement plus intelligente et plus saine avec Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd'hui que PL Developments (PLD), l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits pharmaceutiques et de soins de santé en vente libre, a choisi la plateforme Kinaxis Maestro™ pour répondre à la demande croissante des consommateurs et des principaux détaillants partenaires américains. En remplaçant les outils manuels et les feuilles de calcul par une orchestration et une planification prédictive alimentées par l'IA, PLD accélérera la livraison de produits médicaux essentiels avec plus d'agilité, de précision et d'efficacité.

Spécialisée dans les solutions de bout en bout, du développement de produits à la distribution, PLD fournit certains des plus grands détaillants des États-Unis, notamment Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam's Club et Target, en produits de santé et de bien-être dans des catégories telles que les analgésiques, la toux/le rhume, les allergies et les produits digestifs. En raison de l'expansion du marché et de l'augmentation rapide de la demande des consommateurs pour des produits de santé accessibles et abordables, PLD devait livrer ses partenaires de vente au détail avec plus de rapidité, de précision et de réactivité. Avec des outils de planification manuels et une prise de décision cloisonnée, PLD était confronté à une visibilité limitée de ses opérations, ce qui entraînait des retards dans la confirmation des commandes et des niveaux de stock élevés.

Pour maintenir sa position de leader industriel de confiance, PLD avait besoin d'une plateforme de chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération pour répondre aux attentes évolutives des clients tout en continuant à tenir la promesse de qualité à chaque étape. Après une évaluation rigoureuse, Maestro s'est distingué par sa capacité exceptionnelle à unifier les données et à fournir des informations en temps réel, favorisant ainsi la planification prédictive pour anticiper la demande. Maestro permet à PLD d'optimiser les stocks, de répondre plus rapidement aux évolutions du marché et d'étendre l'exécution à toutes les fonctions de l'entreprise avec moins de ressources et une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

« Les consommateurs attendent un accès rapide à des produits de santé et de bien-être fiables, et nos partenaires détaillants ont besoin de stocks pour répondre à l'évolution de la demande », a déclaré Thomas Crowe, directeur de la chaîne d'approvisionnement chez PL Developments. « Avec Maestro, nous pouvons anticiper cette demande, simuler des scénarios, planifier les évolutions du marché et prendre des décisions sûres et fondées sur des données en quelques minutes. Cela change la donne et permet à notre équipe d'apporter l'innovation et les produits sur lesquels les consommateurs comptent chaque jour, et Kinaxis est désormais un élément clé de cette innovation. »

« PLD est l'exemple même d'un fabricant avant-gardiste qui adopte la rapidité et l'intelligence qu'exigent les chaînes d'approvisionnement des soins médicaux d'aujourd'hui », a décalré Mark Morgan, président des opérations commerciales internationales de Kinaxis. « Avec Maestro, ils ne se contentent pas de remplacer les feuilles de calcul, ils bénéficient d'une visibilité en temps réel, d'une exécution rapide et d'une prise de décision évolutive. Nous sommes fiers d'aider PLD à fournir les produits de santé auxquels les consommateurs font confiance, plus rapidement et plus efficacement que jamais. »

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

