Andersen Consulting rozszerza ofertę rozwiązań w dziedzinie cyfrowej transformacji, nawiązując współpracę z Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą konsultingową Future Processing wyspecjalizowaną w technologiach i oprogramowaniu, wzmacniając tym samym zdolności organizacji pod względem dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań cyfrowych.

Założona w 2000 roku w Polsce firma Future Processing od ponad dwudziestu lat realizuje zaawansowane projekty IT na rzecz klientów z całego świata. Firma świadczy pełen wachlarz usług, wykorzystując bogatą wiedzę technologiczną i zdolności doradcze, od konsultacji i strategii w zakresie produktów cyfrowych po opracowywanie spersonalizowanego oprogramowania, rozwiązania chmurowe, AI, uczenie maszynowe i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Specjalistyczna wiedza zespołu umożliwia klientom wdrażanie AI, dokonywanie migracji i integracji systemów, modernizowanie i zwiększanie skali infrastruktury w chmurze, optymalizowanie procesów IT i zarządzanie nimi oraz podejmowanie inicjatyw technicznych ukierunkowanych na wyniki.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting możemy poczynić kolejny krok w realizacji naszej misji, jaką jest dostarczanie rozwiązań technologicznych na dużą skalę – powiedział Michał Sztanga, dyrektor zarządzający Future Processing. – Razem połączymy gruntowną wiedzę techniczną w zakresie AI, chmury i cyberbezpieczeństwa z globalnym zasięgiem konsultingu, co umożliwi nam wspieranie klientów w szybszej realizacji cyfrowej transformacji, modernizacji infrastruktury i osiągnięciu nowych możliwości rozwoju na różnych rynkach.

– Ta współpraca pozwala nam zwiększyć zdolności pod względem dostarczania skalowalnych, bezpiecznych i przyszłościowych rozwiązań, które nie tylko stanowią odpowiedź na bezpośrednie potrzeby klientów w zakresie technologii, ale również przyczyniają się do ich strategicznego rozwoju w perspektywie długoterminowej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Doskonałość techniczna firmy i jej ukierunkowane na klienta modele usług stanowią idealne dopełnienie naszej strategii, ponieważ zwiększają nasz potencjał pod względem udzielania zintegrowanych konsultacji i dostarczania kompleksowych rozwiązań cyfrowych mających wymierne skutki.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.