LevelBlue与Akamai合作推出全新托管Web应用程序及API保护服务

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 托管安全服务、战略咨询及威胁情报的领先提供商LevelBlue今日宣布推出托管Web应用程序及API保护(WAAP)安全服务。该服务旨在提供自适应、全天候的防护，降低Web应用程序和API安全的风险与运营成本。依托Akamai行业领先的App & API Protector技术，LevelBlue托管WAAP整合了下一代Web应用程序防火墙(WAF)、分布式拒绝服务(DDoS)缓解、机器人防护以及基础API安全功能，并配备LevelBlue专属的WAAP运营团队。

全球组织正迅速扩大应用程序和API的使用，以推动数字化优先战略。根据Enterprise Strategy Group的数据，未来两年内，各组织的平均Web应用程序数量预计将从145个增至200个以上。与此同时，有超过一半应用程序使用API的组织比例将从32%上升至80%。安全团队面临的最关键挑战包括：

发现应用程序和API部署情况

扩大有效防护范围

快速识别并缓解攻击

确保安全措施不影响性能

此外，许多组织还受限于人员不足和专业知识缺口。随着环境日益复杂，半数中型市场组织表示，如今保护Web应用程序和API比两年前更加困难，因此许多组织正在寻求外部帮助以及简化、整合的解决方案。LevelBlue托管WAAP可直接满足这些需求，在简化运营的同时实现可衡量的安全成果。

LevelBlue总裁Sundhar Annamalai表示：“如今，数量惊人的组织依赖多种并非专为Web应用程序和API安全设计的工具——这导致了复杂性、孤岛现象和成本上升。LevelBlue提供了一种替代方案：经过验证的服务，通过可预测的投资实现防护措施的整合与简化。通过将LevelBlue的运营专业知识与Akamai成熟的技术相结合，各组织能够领先于不断演变的威胁，为关键数字能力构建网络韧性。”

LevelBlue托管WAAP提供“基础版”(Essential)和“高级版”(Advanced)两个层级，让组织能够灵活选择最符合自身需求的服务级别。核心优势包括：

7天24小时全天候WAAP专业支持：拥有一支全运营状态的专家团队，提供全天候支持、监控和咨询，提升WAAP防护效果。

发现并保护关键资产：自动识别和分类Web应用程序和API——优先处理暴露在外或处理敏感数据的资产，并根据需要扩大防护范围。

AI驱动的威胁防御：将AI驱动的检测与全球威胁情报相结合，以识别异常情况，适应新的攻击向量并领先于各种威胁。

简化的安全管理：通过专家主导的自动化策略管理消除手动调整，提高效率，减少误报，并与现代开发运维工作流程保持一致。

Akamai应用程序安全产品组合高级副总裁兼总经理Rupesh Chokshi表示：“仅2024年，Akamai就监测到超过3110亿次Web应用程序攻击。随着AI的加速发展，威胁更难被发现，安全也更难控制。Akamai与LevelBlue的合作让客户能够获得一个值得信赖的可靠团队的支持——该团队将行业领先的技术与全球最大的托管安全服务提供商(MSSP)之一的深厚运营专业知识相结合。这是一种强大的组合，其灵活的解决方案能够帮助组织快速实现韧性防护与合规。”

如需了解更多关于LevelBlue托管WAAP服务的信息，请访问此处。

关于LevelBlue

我们通过屡获殊荣的托管式服务、经验丰富的战略咨询、威胁情报以及闻名业界的研究简化网络安全。我们的团队是客户的无缝延伸，让客户能够透明掌控其安全形势并持续努力强化。

我们收集各种来源的安全数据并以人工智能进行丰富，从而提供实时的威胁情报，让客户能够作出更准确、更精准的决策。LevelBlue拥有始终在线的大型全球平台，树立当下和未来的网络安全标准。我们可轻松有效地管理风险，让客户可以放心专注于自己的业务。

欢迎来到LevelBlue。网络安全，由此简化。更多信息请访问www.levelblue.com。

关于Akamai

Akamai是一家为在线业务提供支持和保护的网络安全与云计算公司。我们市场领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队提供纵深防御，随时随地保护企业数据和应用程序免受各种威胁。Akamai的全栈云计算解决方案在全球分布最广泛的平台上提供高性能和成本效益。全球企业信赖Akamai，依靠其行业领先的可靠性、规模和专业知识，自信地拓展业务。更多信息请访问akamai.com和akamai.com/blog，或在X和LinkedIn上关注Akamai Technologies。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。