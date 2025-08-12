Andersen Consulting與Future Processing攜手合作，擴大數位化轉型解決方案

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與技術和軟體顧問公司Future Processing達成合作協議，以強化自身提供端對端數位化解決方案的能力。

Future Processing于2000年在波蘭成立，二十多年來成功為全球客戶實施了眾多先進的IT專案。憑藉深厚的技術專長和顧問能力，該公司提供全方位服務——從顧問和數位產品策略，到客製化軟體發展、雲端服務、資料處理、AI、機器學習及網路安全解決方案等。其專業能力可協助客戶採用AI技術、移轉和整合系統、實現雲端基礎設施的現代化與規模化、最佳化和管理IT營運，以及執行以效能為導向的工程計畫。

Future Processing董事總經理Michał Sztanga表示：「透過與Andersen Consulting的合作，我們將進一步推進提供規模化技術解決方案的使命。雙方將攜手合作，整合在AI、雲端服務和網路安全領域的深厚技術專長，並結合全球顧問網路，協助客戶加快數位化轉型、實現基礎設施現代化，並在各市場發掘新的成長機會。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作將強化我們提供可擴充、安全且具有前瞻性的解決方案的能力，這些解決方案不僅能滿足客戶目前的技術需求，還將支援其長期策略成長。其在技術領域的廣泛卓越表現以及客戶至上的服務模式與我們的策略形成了理想的互補，將進一步提升我們提供整合式顧問和端對端數位化解決方案的能力，並帶來可衡量的影響力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。