LevelBlue und Akamai gehen Partnerschaft ein, um neue Managed-Webanwendungs- und API-Schutzdienste einzuführen

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--LevelBlue, ein führender Anbieter von Managed-Security-Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, gab heute die Einführung seines Managed-Web-Application- und API-Protection-Sicherheitsdienstes (WAAP) bekannt. Dieser wurde entwickelt, um einen adaptiven, stets aktiven Schutz zu bieten, welcher Risiken sowie den betrieblichen Aufwand bei der Absicherung von Webanwendungen und APIs reduzieren kann. Der von Akamais branchenführender Technologie „App & API Protector“ unterstützte Managed-WAAP-Dienst von LevelBlue kombiniert eine Firewallanwendung der nächsten Generation (WAF), DDoS-Abwehr, Bot-Schutz und grundlegende API-Sicherheitsfunktionen mit der Expertise des spezialisierten WAAP-Operations-Teams von LevelBlue.

Überall auf der Welt bauen Unternehmen ihre Nutzung von Anwendungen und APIs schnell aus, um digitale Strategien voranzutreiben. Laut Enterprise Strategy Group wird die durchschnittliche Anzahl an Webanwendungen pro Unternehmen in den nächsten zwei Jahren von 145 auf über 200 steigen. Gleichzeitig wird der Anteil der Unternehmen, bei denen mehr als die Hälfte ihrer Anwendungen APIs nutzen, von 32 % auf 80 % wachsen. Zu den größten Herausforderungen, vor denen Sicherheitsteams stehen, gehören unter anderem:

Erkennen von eingesetzten Anwendungen und APIs

Skalierung angemessener Schutzmaßnahmen

Schnelles Identifizieren und Abwehren von Angriffen

Sicherstellen, dass Sicherheitsmaßnahmen die Leistung nicht beeinträchtigen

Zusätzlich haben viele Unternehmen mit begrenzten Personalressourcen und einer Lücke an Fachwissen zu kämpfen. Mit zunehmender Komplexität der IT-Umgebungen gibt die Hälfte der mittelständischen Unternehmen an, dass es heute schwieriger ist, Webanwendungen und APIs zu schützen als noch vor zwei Jahren, und dementsprechend suchen viele nach externer Unterstützung sowie nach vereinfachten, konsolidierten Lösungen. Der Managed-WAAP-Dienst von LevelBlue geht gezielt auf diese Anforderungen ein, liefert messbare Sicherheitsergebnisse und strafft gleichzeitig den Betrieb.

„Heute setzen überraschend viele Unternehmen auf zahlreiche Tools, die nicht speziell für die Sicherheit von Webanwendungen und APIs entwickelt wurden – das führt zu Komplexität, isolierten Strukturen und steigenden Kosten“, sagte Sundhar Annamalai, President von LevelBlue. „LevelBlue bietet eine Alternative: bewährte Dienstleistungen, die Schutzmaßnahmen konsolidieren sowie vereinfachen, und zwar bei planbaren Investitionen. Die Kombination der operativen Expertise von LevelBlue mit der erprobten Technologie von Akamai versetzt Unternehmen in die Lage, der Entwicklung neuer Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und ihre Cyber-Resilienz für geschäftskritische digitale Funktionen zu stärken.“

LevelBlue Managed WAAP ist in zwei Stufen erhältlich: Essential und Advanced. Dies bietet Unternehmen die Flexibilität, das Servicelevel zu wählen, das ihren Anforderungen am besten entspricht. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Zugang zu WAAP-Expertise rund um die Uhr: Ein vollständig einsatzbereites Spezialistenteam bietet durchgängigen Support, Monitoring und Beratung, um den WAAP-Schutz zu verbessern.

Erkennen und Absichern kritischer Assets: Automatisches Identifizieren sowie Klassifizieren von Webanwendungen und APIs – mit Priorisierung von Anwendungen, die öffentlich zugänglich sind oder sensible Daten verarbeiten, sowie bedarfsgerechter Skalierung der Schutzmaßnahmen.

KI-gestützte Bedrohungsabwehr: Eine Kombination aus KI-gestützter Erkennung und globaler „Threat Intelligence“, um Anomalien zu erkennen, sich an neue Angriffsvektoren anzupassen und Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.

Optimiertes Sicherheitsmanagement: Beseitigung manueller Anpassungen durch von Experten geführtes, automatisiertes Richtlinienmanagement für höhere Effizienz, weniger Fehlalarme sowie eine nahtlose Integration in moderne DevOps-Workflows.

„Allein im Jahr 2024 hat Akamai über 311 Milliarden Angriffe auf Webanwendungen registriert. Mit dem beschleunigten Einsatz von KI werden Bedrohungen schwerer zu erkennen sein und die Sicherheit lässt sich schwieriger kontrollieren“, sagte Rupesh Chokshi, Senior Vice President und General Manager des Application-Security-Portfolios von Akamai. „Die Partnerschaft zwischen Akamai und LevelBlue verschafft Kunden Zugang zu einem vertrauenswürdigen, zuverlässigen Team, welches branchenführende Technologie mit der tiefgehenden operativen Expertise eines der weltweit größten MSSPs kombiniert. Das ist eine starke Kombination mit einer flexiblen Lösung, die Unternehmen schnell zu resilientem Schutz und Compliance verhelfen kann.“

Informationen zu LevelBlue

Wir vereinfachen Cybersicherheit mithilfe preisgekrönter Managed Services, erfahrener strategischer Beratung, Threat Intelligence und renommierter Forschung. Unser Team agiert als nahtlose Erweiterung Ihres eigenen Teams und bietet Transparenz sowie Einblick in den aktuellen Sicherheitsstatus und arbeitet kontinuierlich daran, diesen zu stärken.

Wir nutzen Sicherheitsdaten aus zahlreichen Quellen und reichern sie mit künstlicher Intelligenz an, um Threat Intelligence in Echtzeit bereitzustellen – so werden fundiertere und präzisere Entscheidungen möglich. Mit einer großen, stets aktiven weltweiten Präsenz setzt LevelBlue den Standard für Cybersicherheit, heute und in Zukunft. Wir managen Risiken einfach und effektiv, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Willkommen bei LevelBlue. Cybersicherheit. Vereinfacht. Weiteres erfahren Sie auf www.levelblue.com.

Informationen zu Akamai

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud-Computing, das Unternehmen online antreibt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und das globale Operationsteam bieten umfassenden Schutz, um Unternehmensdaten sowie Anwendungen überall abzusichern. Akamais Full-Stack-Cloud-Computing-Lösungen sorgen für Leistung und Wirtschaftlichkeit auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen Akamai, um die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise zu erhalten, die sie benötigen, um ihr Geschäft mit Zuversicht zu wachsen. Weiteres erfahren Sie auf akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

